Экс-ведущий Александр Галибин уходит с «Первого канала», чтобы снимать кино и ставить спектакли



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Ведущий передачи «Жди меня» Александр Галибин покидает проект и «Первый канал», теперь он планирует снимать кино и ставить спектакли, сообщает РБК. Имя нового ведущего программы пока неизвестно.

По словам источника издания, программа и дальше будет выходить в эфире «Первого канала» в новом сезоне, но уже без Галибина, так как было принято решение не продлевать с ним контракт. Источник, близкий к руководству «Первого канала», сообщил, что к решению об отстранении ведущего «Жди меня» Александра Галибина телеканал отношения не имеет. Съемками и остальным нюансами производства занимается телекомпания «ВИД».

Сам ведущий эту информацию подтвердил. Он рассказал, что некоторое время назад ему позвонили и сообщили об изменениях внутри передачи и что, вероятнее всего, контракт с ним продлен не будет. Галибин сообщил, что без работы не останется: «Я выиграл грант от Минкульта — буду снимать кино и ставить спектакли», - добавив, что ему грустно расставаться с проектом, ведь у них получалась хорошая программа.

Напомним, что ранее стало известно об уходе с «Первого канала» ведущих Андрея Малахова, Александра Олешко, Тимура Кизякова и закрытии передачи «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой.