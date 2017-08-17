Сама ведущая остаётся работать на телеканале

Юлия Меньшова сообщила в Instagram о закрытии своего шоу «Наедине со всеми», которое на протяжении четырех лет выходило в эфире «Первого канала».

Меньшова уточнила, что останется работать на «Первом канале» и уже начала переговоры с его руководством о новых проектах. Телеканал также сохранит редакцию программы.

«Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба. За четыре года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество», — написала она.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии проекта «Пока все дома» и об уходе с «Первого» ведущих Андрея Малахова и Александра Олешко на другие телеканалы.