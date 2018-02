Ролик стал первым в олимпийской серии рекламы от бренда

Автомобильный бренд Toyota сообщил о своем репозиционировании в конце прошлого года. Новые ориентиры компании связаны со стремлением стать не автомобильным, а в целом — мобильным производителем.

Новая кампания Mobility For All стартовала в ноябре под слоганом Start Your Impossible. В ней Toyota рассказывает и показывает инновационные средства передвижения, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями.

В рамках кампании Toyota объявила о сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. В новом ролике бренд снял 100 людей разных возрастов, сфер деятельности и физических возможностей, параллельно демонстрируя свои технические новинки.

Ролик является частью масштабной кампании, которая запущена в 21 стране в рамках спонсорства Олимпийских и Паралимпийских игр до 2024 года включительно.

В разработке и продвижении кампании приняло участие американское представительство Saatchi & Saatchi и агентство Dentsu из Токио. Toyota планирует выпустить еще девять роликов в данной кампании, которые продемонстрируют такие продукты бренда, как электрокар I-ROAD и автоматизированный протез для ноги.