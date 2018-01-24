Олимпийская рекламная кампания создана для BBC Sport

Агентство Y&R London и аниматоры из Nexus Studios выпустили серию принтов и анимацонный ролик о бесстрашии олимпийских спортсменов.

Создатели кампании рассматривают смелость как движущую силу любого спортсмена. Основная идея состоит в том, что спортсмены добиваются успеха именно благодаря преодолению страха и постоянному желанию двигаться вперед. Они часто не видят невозможного на своем поприще, именно это и приводит спортсменов на олимпийский пьедестал.

Кампания будет работать вплоть до окончания Олимпийских Игры в Пхенчхане.

«Создание анимационных проектов для зимних Олимпийских Игр – это уже наша традиция. Следуя ей, мы начали сотрудничество с блестящими аниматорами, чтобы создать прочную связь между бесстрашием и соревнованиями. Концепция кампании «Бесстрашные здесь» абсолютно подходит ко всем Играм, ведь каждый из спортсменов действительно бесстрашен в своем виде спорта. Они не способны остановиться ни перед чем на пути к олимпийской награде», – рассказал Mark Roalfe, креативный директор Y&R London.

Ощущение тревожности и страха, который преследует спортсменов, креаторы решили отразить и через музыку – композиция включает в себя звучание корейских барабанов.