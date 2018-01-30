«To the Greatness of Small» стала первой масштабной бренд-кампанией для аудитории за пределами Китая

Аlibaba Group совместно с агентством BBDO запустила свою первую бренд-кампанию, приуроченную к 10-летию партнерства с Олимпийским комитетом. Кампания, призванная привлечь молодое поколение к спорту, получила название «To the Greatness of Small».

В рамках кампании представлены три видеоролика. В первом рассказывается о том, как дети вырастают в Олимпийских чемпионов, потому что сказали себе: «Я могу». Видео утверждает: «На пути от малого к большому всё имеет значение: история маленькой страны может вдохновить все человечество, маленький персонаж имеет большую силу, маленький шаг – это путь к рекорду».

В основу другого видео легли подлинные истории членов хоккейной команды из Кении и их безумное стремление когда-нибудь играть на зимних Олимпийских играх. Маленький кенийский мальчик никогда не играл в хоккей и даже не видел лёд. «Мы не играем в хоккей в Африке», – говорили ему взрослые. Но однажды игра детей на пыльной хоккейной площадке переносится на лед и становится их Олимпийским дебютом. «Большая мечта начинается с малого», – резюмирует видео.

Заключительный ролик рассказывает историю австралийского гребца Генри Пирса. Во время четвертьфинала Олимпийских Игр в Амстердаме 1928 года он остановил лодку, чтобы пропустить утку с утятами. Вернувшись к гонке он догнал своего соперника, завоевав не только золотую медаль, но и сердца зрителей. «Маленькие поступки ведут к величию», – говорится в видео.

«С момента своего основания, вот уже 19 лет Alibaba Group двигается от маленького к большому. Созданная Джеком Ма и его товарищами в 1999 году компания Alibaba.com должна была помочь малому бизнесу в Китае экспортировать их самые лучшие продукты. Затем появился Taobao-крупнейший онлайн-ритейлер в мире, соединивший миллионы мелких торговцев, которые благодаря платформе сделали свой бренд. Сегодня миллионы людей продают и полмиллиарда людей покупают на наших платформах», – рассказал Крис Тунг, представитель Alibaba.

Кампания будет транслироваться на телевидении и на площадках YouTube, Facebook, Instagram, Twitter и Linkedin в Китае, Корее, США, Великобритании и Японии. А также будет размещена на конструкциях для наружной рекламы во время проведения зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане.