Но заинтересовала аудиторию в диджитале

Олимпийские Игры-2018, которые прошли с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, привлекли к телеэкранам значительно меньше российских зрителей, чем предыдущие зимние олимпиады. Средняя аудитория телетрансляций (без повторов) оказалась на 3% ниже, чем в Ванкувере, и на 56% ниже, чем в Сочи, подводят итоги аналитики рекламной группы Media Direction Group со ссылкой на данные Mediascope (рейтинги и доля на целевую аудиторию 4+).

Прошедшие Игры не способствовали такому увеличению смотрения, как четыре года назад, из-за менее удобного времени трансляций и менее успешного выступления российских спортсменов. Общее телесмотрение во время Олимпиады-2018 выросло на 2,3% по сравнению с телесмотрением за аналогичный период до нее. Это немного меньший рост, чем во время предыдущих олимпиад. Например, телесмотрение в период Игр-2014 демонстрировало рост +3,3%.

Доли «Первого» и «России-1» почти не изменились в отличие от прошлых олимпиад, когда они росли. Но рейтинги Первого и России-1 немного увеличились: на 1,3% и на 2,3% соответственно, тогда как во время Сочи-2014 они подскочили на 21,4% у «Первого» и 28,8% у «России-1». Колоссальный скачок телеаудитории ожидаемо получил «Матч ТВ»: рейтинг вырос на 89% по сравнению с периодом до Олимпиады, доля — на 85%. Однако, как и на прошлых зимних олимпиадах, самые высокие рейтинги трансляций достались каналу «Россия-1» — 2,4 против 2 у «Первого канала» и 0,5 у «Матч ТВ».

Олимпиаду-2018 показывали не только по телевизору, но и в интернете: сайты ВГТРК (в холдинг входит канал «Россия-1») — Vesti.ru и Russia. tv, канала «Матч ТВ», «Первого канала», главная страница Яндекса, соцсети Одноклассники и ВКонтакте.

Тем не менее, данные по олимпийской аудитории в диджитале весьма ограничены. Показатели раскрыла только соцсеть Одноклассники. На этой площадке зрительная аудитория Олимпиады превысила 33 млн уникальных пользователей, а трансляции соревнований и видео с самыми яркими моментами набрали более 220 млн просмотров, писал ранее Sostav.

Media Direction Group сравнила показатели сайтов «Первого канала» и «Матч ТВ», зафиксированные Similar Web, во время Олимпиады-2018 с Кубком конфедераций-2017 и периодом без значимых спортивных событий (ноябрь 2017). Игры в Пхёнчхане действительно привлекли людей на сайты и тематические разделы «Первого канала» и «Матч ТВ»: во время олимпийских событий виден как среднестатистический прирост, так и превосходящий его в десятки раз рост посещаемости, отмечают аналитики рекламной группы.