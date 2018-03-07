Олимпийские Игры-2018, которые прошли с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, привлекли к телеэкранам значительно меньше российских зрителей, чем предыдущие зимние олимпиады. Средняя аудитория телетрансляций (без повторов) оказалась на 3% ниже, чем в Ванкувере, и на 56% ниже, чем в Сочи, подводят итоги аналитики рекламной группы Media Direction Group со ссылкой на данные Mediascope (рейтинги и доля на целевую аудиторию 4+).
Прошедшие Игры не способствовали такому увеличению смотрения, как четыре года назад, из-за менее удобного времени трансляций и менее успешного выступления российских спортсменов. Общее телесмотрение во время Олимпиады-2018 выросло на 2,3% по сравнению с телесмотрением за аналогичный период до нее. Это немного меньший рост, чем во время предыдущих олимпиад. Например, телесмотрение в период Игр-2014 демонстрировало рост +3,3%.
Доли «Первого» и «России-1» почти не изменились в отличие от прошлых олимпиад, когда они росли. Но рейтинги Первого и России-1 немного увеличились: на 1,3% и на 2,3% соответственно, тогда как во время Сочи-2014 они подскочили на 21,4% у «Первого» и 28,8% у «России-1».
Колоссальный скачок телеаудитории ожидаемо получил «Матч ТВ»: рейтинг вырос на 89% по сравнению с периодом до Олимпиады, доля — на 85%. Однако, как и на прошлых зимних олимпиадах, самые высокие рейтинги трансляций достались каналу «Россия-1» — 2,4 против 2 у «Первого канала» и 0,5 у «Матч ТВ».
Олимпиаду-2018 показывали не только по телевизору, но и в интернете: сайты ВГТРК (в холдинг входит канал «Россия-1») — Vesti.ru и Russia. tv, канала «Матч ТВ», «Первого канала», главная страница Яндекса, соцсети Одноклассники и ВКонтакте.
Тем не менее, данные по олимпийской аудитории в диджитале весьма ограничены. Показатели раскрыла только соцсеть Одноклассники. На этой площадке зрительная аудитория Олимпиады превысила 33 млн уникальных пользователей, а трансляции соревнований и видео с самыми яркими моментами набрали более 220 млн просмотров, писал ранее Sostav.
Media Direction Group сравнила показатели сайтов «Первого канала» и «Матч ТВ», зафиксированные Similar Web, во время Олимпиады-2018 с Кубком конфедераций-2017 и периодом без значимых спортивных событий (ноябрь 2017). Игры в Пхёнчхане действительно привлекли людей на сайты и тематические разделы «Первого канала» и «Матч ТВ»: во время олимпийских событий виден как среднестатистический прирост, так и превосходящий его в десятки раз рост посещаемости, отмечают аналитики рекламной группы.
Илья Герцев, вице-президент MEDIA DIRECTION GROUP
Средний рейтинг телетрансляций соревнований Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане более чем в два раза меньше, чем у олимпийских игр в Сочи: 1,26 против 2,89 (здесь и далее рейтинги на целевую аудиторию 4+). Такое расхождение связано с несколькими факторами.
На низкие рейтинги корейской Олимпиады повлияло, в первую очередь, неудобное расписание трансляций. Если в 2014 году большинство соревнований шли в прайм-тайм на европейскую часть страны, то нынешняя Олимпиада транслировалась преимущественно в рабочее время. Отсюда и высокая доля возрастной категории 55+ в ее аудитории по сравнению с сочинскими играми — 57% против 44%.
Допинговые скандалы и недопуск части российских спортсменов до соревнований изначально снизили интерес россиян к Играм. Рейтинг Церемонии открытия Олимпиады-2018 на телеканале
Выступление наших спортсменов в Пхенчхане было менее удачным, чем в Сочи. Одним из исключений стала сборная России по хоккею, которая выиграла турнир. Трансляции матчей с ее участием оказались самыми рейтинговыми, но только финальный матч хоккейного турнира, рейтинг которого составил 10,07, сопоставим по аудитории с топовыми трансляциями из Сочи.
Средний рейтинг Олимпиады в Корее сопоставим с рейтингом соревнований на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (1,31). Тогда российские спортсмены выступили примерно на том же уровне, а время трансляций тоже было неудобным, но большая часть трансляций шла не в рабочее время, а ночью или ранним утром. Этим обусловлена относительно низкая доля аудитории 55+ (39%).
Общая длительность трансляций Олимпиады-2018 на телеканале «Россия 1» была примерно в два раза меньше, чем на Первом, но при этом в среднем рейтинг этих трансляций оказался выше. Это связано с тем, что «Россия 1» показывал самые интересные для телезрителей виды спорта: 96% эфирного времени из всех олимпийских трансляций пришлось на фигурное катание, лыжные гонки, хоккей и биатлон. В расписание Первого канала вошло больше разных видов спорта, а доля трансляций четырех самых популярных составила 68% от всего «олимпийского» времени.