Он стал топовой трансляцией не только во время Олимпиады, но и на российском ТВ в целом за последние годы

Хоккейный матч Россия-Германия на Олимпиаде 25 февраля возглавил ТОП-20 самых рейтинговых олимпийских трансляций, следует из данных исследовательской компании Mediascope по России (аудитория 4+, города 100 тысяч+). Рейтинг матча на «Первом канале» составил 10,1%, доля – 52,1%. При этом наивысший рейтинг получил третий период матча – 12,8% (с 8:47 по 10:26 мск).

Рейтинг среди взрослого населения (18+) равнялся в среднем 11,3%, в третьем периоде – 14,3%. Последний раз такую телеаудиторию собирала Олимпиада-2014 в Сочи, а именно открытие тех Игр (рейтинг 17,8% на «Первом канале» в аудитории 18+) и хоккейный матч между сборными России и США (рейтинг 16,8%). С тех пор ни одной программе на российском ТВ не удалось привлечь такую аудиторию, указывают «Ведомости».

На втором и третьем местах ТОПа популярных трансляций Олимпиады-2018 находятся хоккейные матчи Россия-США (17 февраля, «Россия-1») и Чехия-Россия (23 февраля, «Россия-1»), которые в аудитории 4+ показали рейтинги 7,6% и 7,4% соответственно.

Для сравнения церемонии закрытия и открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в той же аудитории прошли с рейтингами 2,7% и 2,6% соответственно. Обе трансляции передавал телеканал «Матч ТВ».

Напомним, российскими трансляторами Игр-2018 выступали «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Впервые трансляции вели крупнейшие площадки Рунета — Яндекс, Одноклассники и ВКонтакте. Только в Одноклассниках зрительная аудитория превысила 33 млн человек. Яндекс и ВКонтакте не обнародовали данные по аудитории на своих площадках.