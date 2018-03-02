Стадион в смешанной реальности, особая соцсеть для создания звезд и робот, имитирующий человека – в традиционной рубрике «Экспертиза»

Sports.ru и агентство спортивного digital-маркетинга Fever Pitch — с самыми яркими примерами медиапроектов, которые принесут пользу сначала в спорте, а потом и в других областях.

Об Олимпиаде и Английской премьер-лиге пишет робот: опыт Yonhap News Agency

Как это работает: Одна из ведущих корейских информационных площадок о спорте Yonhap News Agency в августе 2017 запустила робота, который пишет для нее новости о матчах английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) на корейском языке.

Алгоритм, заложенный в роботизированную систему, имитирует стиль живого человека. В основе — фразы и предложения, использованные журналистами-людьми в материалах на схожие темы. Первую новость робот написал 14 августа. Его новости публиковались по завершении каждого матча в главной английской лиге (всего их 380 за сезон с августа по май). Через пять месяцев агентство подключило робота и к освещению Олимпийских игр, прошедших в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Подготовка текста длится 1−2 секунды и проходит в три этапа: сбор данных, выбор нужных формулировок и проверки — грамотности плюс грамматики. Публикация тоже входит в обязанности робота.

Интеллект робота позволяет менять структуру новости в зависимости от результата и участия корейских спортсменов — если они есть, система делает на них акцент. Чтобы избежать фактологической неточности, робот Yonhap сверяет данные в пяти источниках.

К чему это ведет: Associated Press, одно из крупнейших мировых информагентств, начало подобные эксперименты в 2015-м с экономических новостей и заметок про не самые топовые спортивные события. И представители AP, и другие аналитики согласны: робот способен закрывать потребность издания в простых новостях, теперь предстоит обучить его работе над более сложными форматами.

В решение этой задачи готовы инвестировать крупнейшие мировые игроки: например, летом 2017-го Google выделил 700 000 евро британской Press Association, которая в партнерстве со стартапом Urbs Media развивает проект Radar (Reporters And Data And Robots). В нем журналист задает искусственному интеллекту шаблон, и робот подбирает фактуру для большой журналисткой истории.

Соцсеть сама растит звезд спорта, чтобы их монетизировать: логика Overtime

Как это работает: Проект Overtime — медиастартап для помощи молодым и перспективным спортсменам, которые рассчитывают сделать звездную карьеру. Дэн Портер, руководитель проекта, до этого работал в теле- и киноиндустрии, в крупном агентстве William Morris Entertainment. Спорт он развивает с позиции шоу-бизнеса. «Я понимаю, что такое формат, герой и его история — эти знания теперь я применяю в спорте», — говорит Портер.

Overtime создает медиаплощадку для охвата тинейджеров. Целевая аудитория прямо сейчас — 15−18-летние, с их взрослением и спортсмены, за которыми можно следить в Overtime, приблизятся к главным достижениям в спорте: баскетболисты-студенты заиграют в НБА, о которой мечтают, бейсболисты — в МЛБ, главной лиге мира в своем виде спорта и так далее.

Видео на itsovertime.com выпускают в собственном плеере, не на YouTube-движке, и все равно американские тинейджеры генерируют по 20 млн минут просмотра контента каждый месяц. Например, стабильно в топе 17-летний баскетболист Зион Уильямссон — его уже называют фаворитом драфта НБА-2019 и наследником ЛеБрона Джеймса.

Фишка Overtime в том, что на отдельной площадке создана особая зона с только таким контентом, который нужен аудитории. К тому же один из основных принципов стартапа — быть шире, чем просто сайт. Overtime создает социальную сеть со своими правилами, без проблем уводит зрителей, например, в соцсети игроков (у Уильямссона 1,2 млн подписчиков в Инстаграме), и стремится к позиции рядом с Netflix. «Наша цель — чтобы человек при выборе сервисов оплачивал наш, как и площадку с любимыми сериалами», — подтверждает Портер. Хотя платные услуги он пока не анонсировал.

К чему это ведет: Аудитория отдельных звезд в крупнейших американских лигах, как правило, значительно превосходит аудиторию клубов. Например, у одного из самых ярких баскетболистов современности Стефена Карри 12 млн подписчиков в твиттере, у его партнера Кевина Дюранта — 17 млн, а у их клуба «Голден СтейтУорриорз» — только 5,5 млн.

Сам Кевин Дюрант, главный инвестор из топовых американских спортсменов, уже вложил деньги в Overtime. Еще среди владельцев проекта бывший глава НБА Дэвид Стерн. В середине февраля стартап привлек еще 9,5 млн долларов, в том числе от крупного венчурного фонда Andreeseen Horowitz.

Они, как и Дэн Портер, понимают: сильные личные бренды спортсменов — основа для будущего селебрити-маркетинга. Overtime выбрал небыстрый, но очень перспективный путь: когда юноши, которыми они занялись еще до их совершеннолетия, станут звездами большого спорта, именно у этой площадки будет идеальная стартовая позиция для прибыльной деятельности.

Способ монетизировать крупное сообщество спортсменов-любителей: подход OuiRun

Как это работает: Французский стартап OuiRun объединяет аудиторию любителей бега и предлагает использовать собранные о пользователях данные в маркетинговых целях. Бренды могут таргетировать свои кампании на небольшие группы бегунов — например, анонсировать открытие новых точек продаж спортивной одежды внутри онлайн-платформы или приглашать на офлайн-мероприятия.

Информация о районе, где человек привык бегать, его опыте и уровне появляется у OuiRun сразу же при регистрации нового пользователя. С помощью проекта можно найти бегуна, проводящего тренировки поблизости и в то же время, чтобы объединиться и проводить время в приятной компании единомышленника. Исследование OuiRun показало, что 70% французов хотели бы бегать с партнером, однако 77% продолжают делать это по одиночке.

OuiRun развивается с помощью парижского бизнес-акселератора Le Tremplin, за первые полгода в приложении зарегистрировалось более 10 000 бегунов. После ближайшего обновления, запланированного на весну 2018-го, в OuiRun появится больше элементов социальной сети, а доступ коммерческих партнеров к пользователям будет еще ближе за счет создания страниц с персонализированными предложениями.

К чему это ведет: По мере расширения сообщества OuiRun планирует увеличивать и функциональность. Наряду с собственным прямым заработком (премиум-версия, включающая дополнительные возможности: GPS-трекер, тренировки с известными людьми) добавятся опции, связанные с данными.

OuiRun будет формировать отчеты на основе собранной информации о пользователях и предоставлять инсайты об аудитории бегунов коммерческим партнерам. Запустится это направление, когда сообщество привлечет 100 000 участников, и данные станут действительно большими.

Брендам выгоднее сотрудничать со спортсменами: идея Game Changer Digital и OpenSponsorship

Как это работает: Любой спортсмен, у которого есть заметное количество подписчиков в соцсетях, может стать партнером Game Changer Digital и OpenSponsorship. Это онлайн-площадки, которые помогают брендам размещать рекламу в аккаунтах нетоповых, но известных спортсменов.

Логично, что получить одинаковый охват можно одним постом в твиттере Майкла Фелпса (2,2 млн фолловеров) или несколькими твитами в аккаунтах масштаба олимпийской чемпионки по плаванию Кэти Ледецки (150 000 фолловеров). Если перед компанией не стоит задача задействовать личный бренд Фелпса, а фокус — на плавательной аудитории, второй вариант может быть так же эффективен и более доступен по бюджету.

В digital-формате компания, заинтересованная во влиянии на аудиторию, видит все подключенные к системе варианты, выбирает нужные и получает прямую связь со спортсменом. Проекты Game Changer Digital и OpenSponsorship, работающие по такой схеме, привлекают организации и спортсменов параллельно.

Представитель OpenSponsorship в разговоре с Forbes признался: брендам все еще сложно объяснить, что с подключением digital-инструментов, с акцентом на них, результаты спонсорства могут быть принципиально иными. Крупные компании уже прониклись (Game Changer реализовывал проекты с McDonalds и Ford), и теперь стартапы заняты продвижением своих услуг среди большего количества брендов.

К чему это ведет: Одна из главных задач таких проектов — добиться значительного охвата среди нетоповых, но важных игроков рынка. До некоторых спортсменов при индивидуальном подходе серьезные коммерческие предложения не дотягивались, их нужно убедить в востребованности. Бренды — в прозрачности схемы и удобной системе «предоплата + остальная сумма за достигнутый результат».

В OpenSponsorship заявляют, что за счет запатентованного алгоритма работы с данными готовы организовывать кампании на 60 млрд долларов — это максимальный оборот спонсорских сделок на их площадке. При этом четверть из уже реализованных контрактов — схема с оплатой не фиксированной суммы, а полученного охвата.

Стартапы, которые успешно начали развитие в спорте, пока не анонсировали выхода на новые рынки, однако вопросы о применении технологии в мире шоу-бизнеса им уже задают. И это справедливо: ожидается, что тот же принцип с актерами и музыкантами тоже может работать успешно.

Клуб привлекает партнеров на будущую арену с помощью смешанной реальности: ход « Кливленд Кавальерс» и Taqtile

Как это работает: Виртуальная и дополненная реальность — уже разработанные технологии, которые сейчас на стадии поиска лучшего применения. Проект Taqtile на основе очков смешанной реальности от Microsoft дал уникальную маркетинговую возможность баскетбольному клубу «Кливленд Кавальерс».

«Кливленд» запланировал масштабное обновление своей домашней площадки в штате Огайо: в комплекс Quicken Loans Arena вложат 140 млн долларов. А пока идет процесс реновации, в Taqtile дали клубу возможность уже сейчас показывать итоговый вариант арены. Для этого достаточно надеть очки Microsoft Hololens.

Особенность Hololens в том, что очки не переносят в абсолютно новую, виртуальную реальность, а оставляют пользователя в привычных декорациях и только смешивают с ними новые впечатления. По мнению «Кливленда» и разработчиков, полностью виртуальный тур по арене не был бы так эффективен, потому что возникало бы ощущение развлекательного аттракциона.

Суть проекта Taqtile в том, что с помощью смешанной реальности можно на самом деле убедить потенциального партнера в необходимости сотрудничать. Впечатления, конечно же, несопоставимы со стандартной демонстрацией изображений-рендеров, мини-копий и даже экранных 3D-туров.

Технология позволяет осмотреть объект в деталях, совершить прогулку вокруг и, что самое ценное, внутри новой версии стадиона. У «Кливленда» появилась возможность показать реальные места для размещения спонсорских зон и партнерских активаций, с одной поправкой: они перенесены из недалекого будущего.

К чему это ведет: «Кливленд» не раскрывает фактов о количестве контрактов, подписанных благодаря смешанной реальности, не называет сумм, но утверждает: переговоры с потенциальными партнерами идут гораздо продуктивнее.

В дальнейшем, уже после завершения реконструкции, клуб НБА планирует использовать Hololens и для вовлечения болельщиков. Во-первых, с помощью технологии можно привлекать на арену аудиторию, которая на ней еще не была. Во-вторых, кроме вау-эффекта, экскурсия с подключением смешанной реальности поможет продавать билеты: болельщику покажут, где его место на трибуне, насколько хороший оттуда обзор, и предложат сразу же забронировать свое кресло.

Taqtile расширяет свой опыт и собирается предлагать услуги широкому спектру компаний. Несложно представить спрос в сфере строительства, где перед застройщиками жилых помещений или девелоперами коммерческих стоит задача продемонстрировать интерьеры еще в тот момент, когда здание находится на этапе котлована.