Ранее он развивал в Альфа-Банке сегментный маркетинг и молодежный банкинг



Денис Охримович Фото: личная страница Facebook

Бывший директор сегментного маркетинга и руководитель проекта «Молодежный банкинг» Альфа-Банка Денис Охримович присоединился к команде Сбербанка в должности директора по маркетингу цифрового бизнеса (Sberbank Digital), сообщил сам Охримович на своей странице в Facebook.

Денис Охримович работал в Альфа-Банке с осени 2014 года. Он создал в банке и затем отвечал за развитие отдела по коммуникациям с молодежью и разработке специальных продуктов в этой сфере. За полтора года работы отдела менеджер привлек в банк подростков для создания молодежных продуктов и предложил и реализовал несколько других проектов, включая выпуск совместной с Versus карты и годовое соглашение с журналистом Юрием Дудем о статусе амбассадора Альфа-Банка, отмечает издание Rusbase.

Ранее из Сбербанка ушел Альберт Усманов, который был директором по цифровому маркетингу с 2016 года до конца 2017 года. В январе 2018 года он возглавил центр цифрового маркетинга в Альфа-Банке.

UPD Денис Охримович пришел не на ту позицию, которую ранее занимал Альберт Усманов. Как выяснилось позже, директор по маркетингу цифрового бизнеса и директор по цифровому маркетингу — разные должности в Сбербанке.