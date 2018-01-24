В конце 2017 года он ушел с должности директора по цифровому маркетингу Сбербанка



Альберт Усманов. Фото Facebook

Бывший директор по цифровому маркетингу Сбербанка Альберт Усманов занял должность руководителя центра цифрового маркетинга в Альфа-Банке, сообщил Sostav.ru сам Усманов и подтвердили в пресс-службе банка.

«Альберт Усманов будет отвечать за развитие digital-каналов коммуникации. Альфа-Банк традиционно уделяет большое внимание присутствию в цифровых каналах, стремясь быть ближе к своим клиентам и говорить с ними на одном языке», – прокомментировали назначение в Альфа-Банке.

Альберт Усманов более 10 лет в маркетинге, работал директором по маркетингу в Moscow Business School, директором по SMM в РИА Новости и директором по B2B-маркетингу в социальной сети «ВКонтакте». С 2016 года до конца 2017 года был директором по цифровому маркетингу Сбербанка.