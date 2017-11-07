Лимитированную партию из 5 тысяч штук разобрали за 10 часов

«Альфа-банк» в партнерстве с Versus открыл предзаказ на ограниченную серию дебетовых карт в количестве 5 тысяч штук. Тираж разобрали за 10 часов, сообщил в Facebook руководитель по маркетинговым коммуникациям «Альфа-Банка» Денис Охримович.

Владельцы карт Versus с уникальным номером смогут получать кэшбэк в размере 5% во всех ресторанах, барах и кинотеатрах, а также 10% — в «Бургер Кинге». Альфа-банк предоставит возможность бесплатного пополнения карты с любой другой, а все владельцы получат призы: футболки с символикой баттл-площадки и другие подарки от Ресторатора.

«Вчера в 9 вечера на канале Versus было объявлено, что Альфа-Банк выпустил лимитированную карту Versus (с дизайном Versus, уникальным номером на каждой карте и cash back на бары, рестораны, кафе и кинотеатры). Вроде неоднозначное решение: «Альфа», Versus, YouTube... но уже утром нам пришлось останавливать предзаказ карт, потому что был огромный интерес и все 5 тысяч предзаказов разобрали за десять часов ночью», — написал Охримович.

До недавнего времени одним из основных спонсоров баттл-площадки Versus был «Тинькофф банк». Однако после конфликта Олега Тинькова с блогерами Nemagia было принято решение отказаться от сотрудничества с банком. Позже стало известно, что новым спонсором станет «Альфа-банк».