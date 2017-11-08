Новое назначение прокомментировал руководитель службы Social Media в Альфа-Банк Валентин Васин для Состава

Главный редактор Sports.ru, видеоблогер и ведущий авторского шоу «вДудь» на своём YouTube-канале Юрий Дудь стал лицом Альфа-Банка.

Утром на своей страничке в Facebook фотографией с Юрием Дудём поделился Денис Охримович из Альфа-Банка. В своём посте он написал: «Встретились с Юрой, поболтали, оказалось он очень любит Альфу, а мы очень любим, что делает Юра. И теперь Юра официальный амбасадор Альфа-Банк».

Руководитель службы Social Media в Альфа-Банк Валентин Васин сообщил, что несмотря на то, что контракт рассчитан на 2018 год, сотрудничество между банком и видеоблогером начнётся уже сейчас.

«Основная причина выбора Юрия – это его образ активного интеллектуала, который формирует интересный и современный контент, его необычный подход к журналистике в современных медиа. Очевидно, что это одна из самых запоминающихся медиаперсон с высоким уровнем профессионализма. Кроме того, Юрий фанат футбола, а «Альфа-банк» выступает спонсором предстоящего Чемпионата мира в 2018 году», – рассказывает Валентин Васин.

Отмечается, что сотрудничество осуществляется не только в рамках Чемпионата мира, так как амбассадорство предполагает представление бренда в целом и его продуктов в частности.