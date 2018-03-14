Интернет-гигант отчитался о работе по защите рекламодателей, издателей и пользователей

В 2017 году Google удалил из рекламной экосистемы больше правонарушителей и быстрее, чем когда-либо. Интернет-гигант обезвредил более 3,2 млрд объявлений, нарушающих политику о рекламе — то есть каждую секунду блокировалось более 100 некачественных объявлений. По сравнению с 2016 годом, когда под блокировку попало 1,7 млрд объявлений, объем «плохой» рекламы увеличился почти в два раза.

Google ведет борьбу с некачественными объявлениями, вредоносными программами и мошенническим контентом. Так, в 2017 году было заблокировано 79 млн объявлений в рекламной сети за попытку перевести пользователя на вредоносный сайт.

Кроме того, было удалено 400 тысяч вредоносных сайтов и 66 млн объявлений, призывающих кликнуть на рекламу, а также 48 млн объявлений, заставляющих пользователя установить вредоносные программы. За нарушение правил доступа к рекламной сети лишилось 320 тысяч издателей, а в черный список попало около 90 тысяч сайтов и 700 тысяч мобильных приложений.

В апреле 2017 года Google в очередной раз ужесточил правила, касающиеся опасного и оскорбительного контента, чтобы они затрагивали новые формы дискриминации и нетерпимости. В результате было удалены объявления Google с 8700 страниц, нарушивших расширенную политику.

В 2017 году корпорация выплатила 12,6 млрд долларов издателям, соблюдающим главное правило — ставить пользовательский опыт выше рекламных объявлений. Нарушителей лишают важного источника дохода. Так, за последние годы все больше мошенников пытаются заработать на волне растущей популярности сервиса онлайн-новостей.

Правила рекламной сети Google запрещают издателям показывать объявления с недобросовестным контентом. В 2017 году компания выявила небольшой круг издателей, несущих ответственность за такие грубые нарушения. Из 11 тысяч сайтов, которые могли потенциально нарушить политику о недобросовестном контенте, заблокировано более 650.

Довольно частыми были нарушения политики, касающиеся копирования содержания. В 2017 году Googleзаблокировал более 12 тысяч сайтов за «копирование» и дублирование контента с других ресурсов. Кроме того, было приостановлено более 7 тысяч учетных записей AdWords за объявления, маскирующиеся под таблоиды (в 2016 их было 1400).

Правила Google обновляются по мере появления новых угроз. В прошлом году туда было добавлено 28 новых рекламных требований и 20 правил в отношении издателей. В этом году компания обновила требования в отношении таких нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, как бинарные опционы, криптовалюта, валютные биржи и контракты на разницу цен (CFD). С июня реклама криптовалют и связанных с ней тем будет запрещена вслед за Facebook.

«Улучшение качества рекламы в интернете, будь то борьба с вредоносной или навязчивой рекламой, будет и в дальнейшем оставаться главным приоритетом для нас», — заявляет директор отдела качественной рекламы Google Скотт Спенсер.