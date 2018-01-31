Запрет распространяется на социальную сеть, сервис Instagram и рекламную платформу Audience Network

Социальная сеть Facebook сообщила, что вводит запрет на размещение рекламы финансовой продукции, которая ассоциируется с обманом и мошенничеством, в частности, рекламу криптовалюты.

«Новая политика компании запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, вводящих в заблуждение и обманывающих людей, таких как бинарные опционы и криптовалюта», – говорится в сообщении.

Под это определение подпадает, например, реклама биткойнов. Кроме того, нельзя продвигать такие предложения, как использование пенсионных накоплений для покупки криптовалюты, участие в ICO и покупка виртуальной валюты со скидкой.

В сообщении приводятся примеры запрещённой рекламы:

Запрет распространяется на социальную сеть, сервис Instagram и рекламную платформу Audience Network. Администрация просит пользователей сообщать о публикациях, нарушающих новые правила.

Ранее Facebook сообщила об изменениях, которые позволят пользователям видеть больше местных новостей, сообщений от родных и друзей, и меньше рекламного контента, такого, как посты от компаний, брендов и СМИ.