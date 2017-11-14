Качество видимости: за что на самом деле платят рекламодатели

К 2014 году на крупнейших мировых рынках накопилась критическая масса участников, предлагающих учитывать аспект видимости при размещении рекламы. В связи с этим в финале 2014 года IAB призвала к осмыслению «видимости» всеми игроками рынка.

Выпуск рекомендаций IAB привёл к активному обсуждению видимости рекламы многими маркетологами. Многие ухватились за новый способ оценить эффективность своих кампаний, поскольку не хотят платить за бессмысленные показы баннеров. Ведь никто не даст гарантии, что пользователь прокрутит страницу с объявлением, даже не заметив сообщение от рекламодателя. В этих условиях важно разработать отраслевые стандарты – а что собственно считать видимой рекламой?

Media Rating Council предлагали считать просмотренной ту медийную рекламу, 50% пикселей которой видны пользователю минимум одну секунду. Для видео на десктопах показатель составляет 50% за 2 секунды, для больших форматов — 30% за 1 секунду.

При этом эксперты призывали рекламодателей, агентства и паблишеров не стремиться к 100% видимости, заявляя о невозможности достижения этого уровня в силу технологических причин. Такой показатель необоснован, утверждают аналитики. В MRC эту позицию поддержали. Завышенные ожидания негативно скажутся на эффективности кампании. Кроме того, современные технологии, хотя и развиваются, неспособны оценить весь имеющийся в интернете инвентарь.

В этом году директор по маркетингу Procter&Gamble Марк Причард предупредил о пересмотре рекламных контрактов в 2017 году. Цель компании – повысить прозрачность цепочки поставок, которая «в лучшем случае мутная, в худшем – криминальная» и простимулировать рост бизнеса за счет усиления контроля над медиастратегией и улучшения качества рекламы.

Топ-менеджер выразил недовольство существующими системами измерений и верификации. По словам Причарда, «показатели просматриваемости неточны, издатели не стремятся подтверждать данные в своих отчетах, а фрод наносит ущерб рекламодателю».

Первым шагом на пути к большей прозрачности P&G назвало разработку единых стандартов просматриваемости.

На втором этапе компания перестанет полагаться на измерения владельцев площадок. В 2017 году крупнейший рекламодатель в мире намерен внедрять верификацию сторонними компаниями — только теми, которые получили аккредитацию Media Rating Council.

Причард призвал индустрию – от издателей до технологических платформ – объединиться и решить эту проблему. «Это вопрос коллективной воли. Если мы придумали самоуправляемые автомобили, то сможем найти способ, как контролировать медиа», — сказал главный маркетолог P&G.

Компании уменьшают территорию размещения рекламы и намерены увеличить эффективность маркетинга. Если у P&G в период с января по май 2016 года рекламные объявления вышли на 1 459 сайтах, то в этом году это число сократилось до 978 сайтов. У Unilever за аналогичный период этот показатель упал с 606 до 540 сайтов.

«Рекламодатели требуют большей прозрачности от агентств, издателей и партнеров, а, учитывая скандалы с Facebook и YouTube, эти требования стали только громче в последние месяцы. По нашим данным, для нескольких крупных рекламодателей это стало причиной значительного снижения количества сайтов, на которых они размещаются, а так же их рекламных бюджетов», - об этом в том году высказался Тод Крицельман, генеральный директор и соучредитель MediaRadar.

Теперь компании более тщательно изучают вопрос размещения рекламы, а именно, смотрят на тип рекламного блока, позицию объявления на странице, частоту появления. Глава компании Unilever Кит Уид на рекламном фестивале «Каннские львы» в этом году отметил, что компании, которые сделают свою отчетность более прозрачной перед рекламодателями «будут получать больше рекламных долларов».

В августе 2017 Sostav.ru писал о том, что более 70% брендов внесли изменения в контракты с медиабаинговыми агентствами, которые закупают для них рекламу, чтобы сделать закупки более прозрачными.

Об этом свидетельствует отчет Всемирной федерации рекламодателей (WFA), которая опросила 35 транснациональных корпораций с совокупным маркетинговым бюджетом более $30 млрд. в год. 17 августа 2017:

В настоящее время 89% брендов ограничивают или собираются ограничить вложения в рекламные сети, которые не позволяют использовать стороннюю проверку видимости показов.