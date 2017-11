Качество видимости: за что на самом деле платят рекламодатели

Rethinking Ad Placements – пересмотр рекламного места. Мнение о том, что размещение объявления в первом экране (ATF - above the fold) имеет более высокую видимость, чем при размещении ниже складки (BTF - below the fold) – одно из самых больших заблуждений, которое открыли на ресурсе Mediavine.

«Многие рекламные блоки ATF не успевают полностью загрузиться прежде, чем пользователь прокрутит их. Вместо того, чтобы фокусировать рекламу в верхней части страницы, сайт перемещает объявления туда, где пользователи больше всего заняты, снимая объявления с видимостью менее 10% (например, все, что работает в нижнем колонтитуле вашего сайта)».