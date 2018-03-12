Масштабный пересмотр затронул ключевые для компании рынки

Компания Mondelez International, владелец брендов Oreo, Milka, belVita и других, запустила глобальный пересмотр медиапартнеров, сообщает Adweek. Компания решила по-новому взглянуть на закупки, чтобы соответствовать вызовам времени — автоматизации процессов, требованиям к прозрачности и развитию онлайн-торговли, а также чтобы подготовиться к следующему трехлетнему периоду. Ожидается, что пересмотр завершится в третьем квартале.

Один из крупнейших рекламодателей уже определился с партнерами в Северной Америке, впереди — поиски в Европе и в регионе AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка). На североамериканском рынке баингом будет заниматься Spark Foundry, а digital и планированием — VaynerMedia.

На презентации последнего годового отчета глава Mondelez International Дирк Ван де Пут заявил инвесторам, что среди приоритетов компании — стимулирование продаж в Северной Америке. Кроме того, производитель хочет упорядочить маркетинговые усилия на фоне потери рыночной доли в таких странах, как Индия. Аналогичным образом поступили CPG-гиганты P&G, Unilever и Kimberly-Clark.

Источники издания сообщили, что Mondelez International направила запросы во все крупнейшие холдинги. Publicis Groupe намерена бороться за клиента, используя преимущества новой платформы Power of One.

По данным Kantar Media, в 2017 году Mondelez потратила на продвижение в США около 170 млн долларов. Консалтинговая компания R3 оценивает глобальные расходы Mondelez в 1−1,5 млрд долларов в год.

Напомним, владелец брендов Oreo, Cadbury последовательно сокращал маркетинговые издержки, пытаясь вернуться к росту и добиться эффективности. Среди прочего маркетологов Mondelez перевели на бюджетирование с нулевой базой.