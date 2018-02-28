Обновленная и дополненная версия обзора крупных рекламных контрактов на этот год

Рекламные агентства неохотно раскрывают свои клиентские листы, но Sostav узнал о ряде крупных контрактов на текущий год и в конце января опубликовал обзор «Клиентский лист 2018: Каких рекламодателей удержали агентства в тендерах». Редакция получила огромный отклик на материал и новые инсайды о рекламных тендерах, в связи с чем решила выпустить обновленную версию.

В ней появилась информация о рекламных партнерах Альфа-Банка, ритейлеров X5 Retail Group, «Азбука вкуса» и Kari, автобрендов Toyota и Lada, фармкомпаний Abbott и «Инфамед» (бренд Мирамистин), производителя ювелирных изделий «Адамас» и деревянных домов «Теремъ», бренда питьевой воды «Святой Источник». Кроме того, внесены дополнения по некоторым другим рекламодателям из обзора.

Фарма

По результатам тендера Abbott laboratories продлила контракт с агентством Starlink (Publicis Media) на полное медиаобслуживание брендов Similac, «Малоежка», «Ирс19», «Имудон», «Дюфалак», «Дюспаталин», «Дюфамишки», «Креон» и «Маример». У Starlink также появился еще один крупный клиент из категории фарма — бренд «Мирамистин» («Инфамед»).

Фармацевтический гигант Sanofi доверил медиабюджеты всех своих брендов в России агентству Mindshare, которое ранее выиграло глобальный тендер компании.

Партнерами другой фармкомпании ТЕВА стали агентства UM (входит в АДВ) и Starcom (Publicis Media). Последнее занимается баингом во всех медиа, digital-обслуживанием и поисковой оптимизацией для брендов Vicks active symptomax plus лимон, «Гастал», «Ново-Пассит», «Долобене», «Хилак форте», «Амбробене», TEVA, «Лоратадин-Тева» и «Диклофенак-Тева».

Креативный эккаунт ТЕВА достался агентству Arnold Moscow (АДВ). Оно будет придумывать креативные решения для лекарственных брендов «Гастал», «Ново-Пассит», «Амбробене», «Долобене», «Хилак Форте», «Стопангин», «ДуоРесп Спиромакс», «Синкейро», а также сайта teva.ru.

Фармхолдинг Sandoz нанял агентство Havas Life (Havas Creative Group, АДВ) для креативного обслуживания своих брендов АЦЦ, «Бронхо-Мунал», «Банеоцин», «Линекс», «Костарокс», «Сирдалуд» и «Амоксиклав».

Российская фармацевтическая группа компаний «Ниармедик» отдала медиабюджет одного из самых продаваемых на нашем рынке противовирусных средств «Кагоцел» агентству Media Wise (Media Direction Group) кроме диджитал-обслуживания, которое осуществляет Wavemaker (ранее носило название MEC, входит в GroupM).

Продукты питания

В этом году агентство MEC (с 2018 года Wavemaker) продолжает планировать и закупать рекламу для брендов «Черкизово», «Куриное царство», «Пава-Пава» и «Петелинка» (группа «Черкизово»). Агентство удержало клиента в последнем тендере.

Агентство Mindshare начало работать с брендом Nestle PURINA в России. Контракт включает стратегию, диджитал креатив, создание контента, продакшн, продвижение в соцмедиа, закупку платного трафика и SEO.

Arena выиграло тендер компании «Мясницкий ряд» на медиаобслуживание в 2018 году. Рекламный контракт подразумевает медиапланирование, закупку инвентаря, сервисное обслуживание и ведение рекламных кампаний на ТВ, радио, в интернете, социальных сетях, прессе и наружной рекламе.

АДВ Диджитал в 2018 году займется диджитал-продвижением детского питания «Фрутоняня» и минеральной воды «Боржоми». Медиасервисом для них, а также бренда питьевой воды «Святой Источник» займется Starlink (Publicis Media). Причем «Фрутоняня» и другие бренды Progress OJSC — «Малышам» и «Липецкий Бювет» — новые клиенты агентства.

Пивные бренды

Полное медиаобслуживание брендов пивоваренной компании Efes в России — Velkopopovicky Kozel, Efes, «Золотая бочка», «Старый мельник» и других — взяло на себя агентство Maxus (с 2018 года Wavemaker). Агентство сохранило контракт по результатам тендера в прошлом году.

Пивоваренная компания AB InBev (в России «САН ИнБев»), которая недавно объединила свой российский и украинский бизнес с Efes, в 2018 году осталась при прежнем рекламном партнере. Осенью прошлого года агентство Vizeum (Dentsu Aegis Network) выиграло глобальный коммуникационный тендер AB InBev. Продвижением брендов «САН ИнБев» на российском рынке («Клинское», «Сибирская Корона» и другие) также будет заниматься Dentsu Aegis Network.

Пивоваренная компания «Балтика» тоже продлила сотрудничество с прежним рекламным партнером на этот год. OMD OM Group по-прежнему ведет планирование и медиазакупки «Балтики».

Ритейл

Агентство Havas Media (АДВ) выиграло тендер на годовое медиаобслуживание брендов крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group — «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Агентство также будет партнером по стратегическому медиапланированию для двух эксклюзивных торговых марок — «Верховье» и «Сарафаново».

Еще один ритейлер, владелец сети гипермаркетов Oкей, заключил контракт на медиаобслуживание с агентством Media Wise (Media Direction Group). Агентство OMD Media Direction той же рекламной группы осуществляет ТВ-баинг для розничной сети «Дикси» в этом году.

«Азбука Вкуса» выбрала медиапартнером Starlink (Publicis Media). Это агентство также получило эккаунты крупного обувного ритейлера Kari, производителя ювелирных изделий «Адамас» и деревянных домов «Теремъ», которые реализуют продукцию в собственных торговых точках.

Торговая сеть по продажам электроники М-Видео поручило разработку медиастратегии агентству UM (АДВ), планирование и закупку телерекламы — холдингу Dentsu Aegis Network, креатив — агентству Instinct (BBDO Group), которое также запускало мобильный ритейлер «М-Мобайл», новый сервис М-Видео.

Dentsu Aegis Network также удержал медиабюджет розничной сети «Связной» и будет заниматься для нее закупками рекламы. В числе клиентов Dentsu Aegis Network появился и известный бренд спортивной одежды Zasport. После того, как компания молодого дизайнера Анастасии Задориной стала официальным экипировщиком Олимпийской команды России, Zasport начал открывать свои фирменные магазины. В этом году Dentsu Aegis Network взял на себя планирование и закупку рекламы для Zasport во всех медиа.

Havas Media (АДВ) выиграло тендер ритейлера бытовой электроники «Эльдорадо» на разработку медиастратегии в 2018 году. Другое агенство той же рекламной группы MAXIMA получило бюджет на закупку наружной рекламы для сети спортивных магазинов «Спортмастер».

Авто

Клиентский лист агентства MORE (BBDO Group) пополнился автогигантом BMW Group. С прошлого года MORE разрабатывает креатив для брендов BMW, MINI и Motorrad. Партнерство по медиазакупкам BMW продлил с Dentsu Aegis Network.

Новым бизнесом для агентства MediaCom стало осуществление полного медиасервиса для автомобильной группы PSA (Peugeot, Citroen, DS) на глобальном уровне и в России.

Рекламное партнерство с Volkswagen на три года недавно получило агентство MullenLowe (АДВ), которое взяло на себя креативное обслуживание автомобильного бренда.

Агентство Adwise победило в очередном тендере Toyota Motor на креативно-стратегическое обслуживание, а Fuel, также входящее в группу Adwise, — в креативном тендере бренда Lada.

Финансы

Альфа-Банк объявил Initiative (АДВ) победителем тендера среди рекламных агентств на продвижение банка на телевидении в течение 2018 года.

ВТБ выбрал рекламных партнеров: агентство «СМАРТ Комьюникейшнз» будет размещать телевизионную рекламу, «Медиа Сеть» — радиорекламу, «Медиаплан» — интернет-рекламу.

Согласно двухлетнему рекламному контракту, медиаобслуживанием компании Ингосстрах в 2018 году продолжит заниматься агентство MAXIMA (АДВ). Еще одна крупная страховая компания Росгосстрах поручила ТВ-баинг Dentsu Aegis Network. У рекламной группы также эккаунт Home Credit Bank на планирование и размещение телерекламы.

Агентство UM (АДВ) выиграло тендер на закупку телевизионной рекламы Совкомбанка в 2018 году.

Телеком

Телекоммуникационная компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в конце 2017 года продлила текущие контракты: с агентством Starcom — на планирование и закупку рекламы во всех медиа в 2018—2019 гг., с Contrapunto (BBDO Group) — на креативное обслуживание в 2018 году с правом продления до трех лет.

«МегаФон», напротив, поменял рекламных партнеров на этот год. Media Instinct (входит в OMD OM Group) взяло на себя планирование, медиазакупки на ТВ, радио, в интернете и в прессе. Агентство OMD Media Direction (Media Direction Group) будет заниматься закупкой наружной и indoor-рекламы для телеком-бренда.

Основными рекламными партнерами МТС в этом году холдинги Dentsu Aegis Network (телезакупи у агентства Carat) и АДВ, на плечах которых лежат медиазакупки для бренда. Mindshare отвечает за стратегическое планирование по всем медиа для МТС с 2016 года по 2018 год. Креативным обслуживанием МТС по-прежнему занимается агентство BBDO Moscow (BBDO Group).

Агентство Arena (АДВ) победило в тендерах на креативное обслуживание двух телекоммуникационных брендов — «Ростелекома» и «ОнЛайм» и будет сотрудничать с ними по 2019 год.

Интернет и IT

В последнее время онлайновые сервисы все чаще рекламируются в традиционных медиа, в первую очередь на ТВ. Глобальные и российские интернет-компании активно проводят тендеры на поиск агентств, которые помогут с таким продвижением.

Сервис бронирования отелей Booking.com отдал агентству Mindshare свой глобальный эккаунт (включая Россию) на планирование и закупку телевизионной рекламы. Mail.Ru Group поручил ТВ-баинг, а также планирование и размещение рекламы в офлайн-медиа в 2018 году агентству Havas Media (АДВ).

Стратегическим и креативным партнером сервиса для интернет-магазинов и интернет-покупателей «Яндекс.Маркет» на этот год стало агентство BBDO Moscow (BBDO Group).

Медиазакупки для сервиса онлайн-заказа такси Gett осуществляет агентство PHD (Media Direction Group).

Тендер на полное медиаобслуживание сервиса по поиску попутчиков Bla Bla Car в России выиграло агентство MEC (с 2018 года Wavemaker).

Медиабюджет онлайн-площадки для продажи автомобилей CarPrice в этому году у агентства Initiative (АДВ).

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