Владелец брендов Kleenex и Huggies начал пересмотр аккаунта

Корпорация Kimberly-Clark приступила к пересмотру глобального креативного бизнеса. В начале января компания направила запросы своим партнерам, чтобы получить ответы до конца текущего месяца, сообщает Adweek. По информации источников, пересмотр не затрагивает планирование и закупки, а Mindshare останется глобальным медиапартнером Kimberly-Clark (хотя владелец брендов Kleenex и Huggies выполняет собственными силами все больше операций с programmatic).

«Мы постоянно пересматриваем отношения с агентствами, глобально и локально, чтобы быть уверенными, что мы в курсе последних возможностей отрасли», — заявил представитель компании. Решение Kimberly-Clark принято на фоне попыток основных конкурентов, Unilever и P&G, сэкономить сотни миллионов долларов за счет сокращения digital бюджетов.

Потеря крупного клиента может серьезно ударить по рекламному холдингу WPP, чье агентство Ogilvy на протяжении последних лет обслуживает бренды Huggies, Pull-Ups и Kotex. JWT, работающее с Kleenex, Cottonelle и другими «семейными» марками, отсеяли на начальном этапе. Еще одно дочернее digital-агентство VML в питче участвовать не будет.

По оценке COMvergence и R3, ежегодно Kimberly-Clark тратит на платные медиа 400 млн долларов, а с учетом digital эта цифра может достигать 800 млн.

Напомним, накануне WPP представил довольно слабые финансовые результаты, которые разочаровали инвесторов холдинга. На доходы повлияли переход клиентов на бюджетирование с нулевой базой, активные инвесторы, которые призывают к сокращению рекламных расходов, а также попытки Google и Facebook устранить посредников между рекламодателями и платформами.