Исследовательская компания Mediascope представила предварительные данные по телесмотрению матча

Победа в матче «Россия — Испания» обеспечила нашей сборной выход в ¼ финала (впервые в истории!) и новый всплеск интереса телезрителей к ЧМ-2018. Согласно предварительным данным Mediascope по Москве, на «России 1» трансляцию матча вчера, 1 июля, посмотрели 60,1% телезрителей (доля передачи) старше 4 лет, или 2,8 млн человек. Рейтинг, процент от населения столицы 4+, составил 19,6%, причем он достиг 23,8% среди мужчин 18+.

Ранее самой популярной у телезрителей игрой с участием российской сборной была «Россия — Египет». В Москве ее рейтинг был 17,5% в аудитории 4+, в городах России с населением 100 тысяч и более — 15,8%. Наименьший интерес вызвала встреча российской команды со сборной Уругвая.

Напомним, 85% россиян планировали следить за Чемпионатом мира по футболу, согласно опросу Mediascope (Россия 100k+, 12−64, 1000 онлайн-интервью). Основными источниками информации о Кубке назывались телевидение и онлайн-видео на десктопных устройствах.