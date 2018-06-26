Спортивный телеканал собрал самую большую аудиторию в своей истории

Средняя доля первых 10 прямых трансляций Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на «Матч ТВ» в целевой аудитории канала (мужчины 14−59) составила 25%, сообщили Sostav в телекомпании со ссылкой на данные Mediascope и подтвердили в исследовательской компании. «Матч ТВ» 16 июня установил рекорд в той же ЦА по средней доле телесмотрения за всю историю своего существования — 13,9% за весь день.

Самой популярной прямой телетрансляцией в эфире «Матч ТВ» (игры сборной России телеканал показывал в повторе) стала игра «Египет — Уругвай». Средняя доля матча среди мужчин 14−59 лет равнялась 30,5% — это еще один рекорд среди всех футбольных трансляций со дня основания канала, сказали на «Матч ТВ». Общий накопленный охват игры «Египет — Уругвай» в аудитории старше 4 лет составил 4,5 млн человек.

В целом доля «Матч ТВ» с 14 по 19 июня среди мужчин 14−59 лет достигла 9,7%, что позволило ему занять второе место среди телеканалов в данной целевой аудитории.

Как говорят представители «Матч ТВ» со ссылкой на собственные данные, топовая онлайн-трансляция канала собрала 1,1 млн посетителей на сайте matchtv.ru и в приложении «Матч!Клуб». ЧМ-2018 позволил каналу привлечь полмиллиона новых подписчиков на свои страницы в соцсетях.

«Матч ТВ» наряду с «Первым каналом» и ВГТРК является официальным российским вещателем ЧМ-2018. «Первый канал» транслирует 27 матчей в прямом телеэфире, в том числе матч открытия. «Россия 1» (ВГТРК) — семь матчей, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете, в том числе на сайтах и в приложениях официальных вещателей.

К ЧМ-2018 «Матч ТВ» перестроил сетку вещания, полностью посвятив ее Мундиалю, а также привлек к комментированию известных футбольных экспертов — Александра Кержакова, Рашида Рахимова, Дмитрия Ананко и др. На Воробьевых горах в Москве канал открыл новую телестудию в виде большого прозрачного футбольного мяча, окруженного орбитами. В диджитале «Матч ТВ» представил новую платформу «Хайпометр 2018», которая собирает и анализирует контент из соцсетей о ЧМ-2018, и опцию переключения камер во время онлайн-трансляций.

Напомним, медиахолдинг «Газпром-Медиа» запустил «Матч ТВ» в ноябре 2015 года. Как говорили тогда на медиарынке, телеканал создавался специально под предстоящий Чемпионат мира по футболу.