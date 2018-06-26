Трансляция третьей игры сборной России собрала у экранов 1,5 млн зрителей

Трансляция третьей игры сборной России на ЧМ-2018 собрала 1,5 млн московских зрителей, что составляет около 10% от общего числа жителей столицы. Традиционно матч имел большую популярность среди мужчин старше 18 лет, свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope.

Предыдущие два матча с участием нашей сборной привлекли к экранам 1,98 млн и 2,5 млн жителей столицы. Спад интереса к матчу Уругвай-Россия объясняется тем, что игра не была решающей. Победы в предыдущих матчах с Саудовской Аравией (5:0), и Египетом (3:1) обеспечили выход сборной России в 1/8 финала.

В онлайн-кинотеатре Okko также проанализировали смотрение кино в цифровых средах во время проведения футбольных матчей группового турнира ЧМ и пришли к выводу, что игры российской сборной отвлекли россиян от просмотра кино и подняли интерес к фильму «Тренер».

Так, в часы игр с участием сборной России количество просмотров контента сокращалось в среднем на 40−45% в сравнении с аналогичным временным отрезком среднего прокатного дня. При этом самым популярным фильмом в каталоге Okko среди жителей одиннадцати городов, принимающих игры, безоговорочно стала российская картина с Данилой Козловским в главной роли.