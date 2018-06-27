Мундиаль ожидаемо подогрел интерес к спортивному контенту в интернете

Посещаемость основных российских спортивных интернет-ресурсов за первую неделю Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 увеличилась на 60%, следует из данных Mediascope по шести спортивным сайтам-подписчикам проекта WEB-Index — Championat.com, Rambler/Спорт, Sovsport.ru, Sportbox.ru, Sport-express.ru и Matchtv.ru.

Измеритель предоставил Sostav охват (количество человек, которые посетили хотя бы одну страницу медиапроекта, хотя бы один раз за период в возрасте 12−64 лет) на десктопных устройствах (компьютеры и ноутбуки) с 11 по 17 июня, когда стартовал Кубок, по сравнению с предыдущей неделей 4−10 июня.



Наибольший рост аудитории был у Matchtv.ru — в три раза до 1,5 млн человек. Скорее всего, это связано с прямыми онлайн-трансляциями матчей, которые делает на своем сайте «Матч ТВ» как официальный российский вещатель ЧМ-2018. Телеканал сообщал ранее со ссылкой на собственные данные, что топовая онлайн-трансляция Кубка собрала на сайте Matchtv.ru и в приложении «Матч!Клуб» 1,1 млн зрителей. Другие вещатели, «Первый канал» и ВГТРК, не раскрывают промежуточные данные по аудитории трансляций на своих интернет-площадках.

Остальные спортивные медиа помимо Matchtv.ru показали рост аудитории на 40−60% в первую неделю Мундиаля. Посещаемость Sport-express.ru выросла на 63% до 1,7 млн человек, Sovsport.ru — на 55% до 322 тысяч, Rambler/Спорт — на 52% до 1,7 млн, Sportbox.ru — на 44% до 1,4 млн, Championat.com — на 42% до 1,9 млн.

В медиахолдинге Rambler Group наблюдают всплеск трафика не только на собственных спортивных ресурсах — Championat.com и Rambler/Спорт. Тем не менее, интерес зрителей к просмотру кино в интернете снизился в период мирового первенства: среднедневное количество зрителей онлайн-кинотеатра Okko, также входящего в состав Rambler Group, сократилось на 9%.

«Чемпионат мира по футболу по зрительскому интересу в разы превосходит летнюю Олимпиаду. Если говорить об интересе россиян к домашнему Чемпионату мира по футболу, то он, безусловно, огромный. Мы видим прирост трафика и аудитории на всех наших медиа. Со своей стороны, мы активно создаем информационно-развлекательный контент по футбольной тематике, выделяем новости в специальные блоки, используем разнообразные форматы — от коротких оперативных новостей до лонгридов и видео», — поясняет управляющий директор агентства R. POINT (входит в Rambler Group и делает спецпроекты для медиаплощадок холдинга) Руслан Медведь.

Эффект от Чемпионата мира для спортивных медиа будет недолгим, уверены эксперты. Распространено мнение, что после вылета сборной России из плей-офф турнира, интерес россиян к ЧМ-2018 снизится до минимума.

«Если говорить о прогнозах на период после окончания Чемпионата, то очевидно, что активность аудитории ожидаемо снизится, вернувшись на традиционные для лета показатели. Осенью, на старте очередного делового сезона, мы будем наблюдать новый всплеск», — говорят в Rambler Group.

«Интерес к спортивным событиям всегда определяется синусоидой. Он всегда растет в преддверии главных спортивных событий (ЧМ, Евро, Олимпиада) и падает после них. Так что ЧМ в России не будет отличаться от общей тенденции. Однако Ч М пройдёт в России и после него мы получим огромную инфраструктуру (стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и т. д. ). Эффект от ЧМ будет положительным, если на базе этих объектов создать точки притяжения аудитории и успешно их монетизировать в дальнейшем», — отмечает управляющий директор Media Direction Sport (входит в MEDIA DIRECTION GROUP ) Андрей Леонтьев.

Напомним, 85% россиян планировали следить за Чемпионатом мира по футболу, согласно опросу Mediascope (Россия 100k+, 12−64, 1000 онлайн-интервью). Основными источниками информации о Кубке назывались телевидение и онлайн-видео на десктопных устройствах. По данным консалтингового подразделения BrandScience, порядка 32% россиян параллельно просмотру матчей собирались пролистывать новости. В качестве самой популярной площадки для обсуждения матчей и хода Чемпионата они выделяли ВКонтакте. Телетрансляции матчей ЧМ привлекают большую аудиторию, наибольший интерес пока вызвал матч «Россия—Египет».