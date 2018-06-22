Его также активно смотрели и в интернете

Трансляция матча между сборными России и Египта, вышедшая на канале «Россия 1» 19 июня в 21:00 мск, получила рекордные показатели среди всех прошедших телетрансляции? Чемпионата по футболу FIFA 2018. Ее рейтинг составил 15,8% среди всего населения старше 4 лет (Россия, города 100 тысяч+), доля - 47%, сообщила компания Mediascope. Даже в Сибирском и Дальневосточном округах, где трансляция матча пришлась на глубокую ночь, у экранов телевизоров собралось около 6% населения, подчеркивают аналитики. Ранее первую строчку в рейтинге трансляций Чемпионата мира 2018 занимала предыдущая игра сборной России со сборной Саудовской Аравии.

По результатам опроса Mediascope, 18% зрителей матча «Россия — Египет» посмотрели его вне дома (в кафе/барах, фанзонах, на работе, в дороге и т. д. ), 15% использовали для просмотра компьютер, смартфон или планшет. При этом у матча «Россия-Саудовская Аравия» остаются более высокие показатели по внедомашнему просмотру (26%) и выбору других устройств для просмотра матча (21%). Это может быть связано с временем выхода трансляции: игра сборной России со сборной Саудовской Аравии проходила на три часа раньше (18:00 мск), чем игра с Египтом (21:00).

Прогнозы зрителей относительно расстановки сил в Чемпионате и его результатов после просмотра матча Россия-Египет оптимистичны: 22% зрителей ожидают увидеть сборную России на первом месте по результатам всех матчей Чемпионата мира. Другими претендентами на звание победителя Чемпионата, по мнению зрителей, являются сборные Бразилии (14%), Германии (13%), Испании (12%) и Португалии (11%). В том, что российская сборная сможет сыграть в финале Чемпионата, уверен почти каждый четвёртый респондент (28%).

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Первый канал» транслирует 27 матчей в прямом телеэфире, в том числе матч открытия. «Россия 1"(ВГТРК) — семь матчей, «Матч ТВ» — 30 (остальные 34 в повторе). Российские болельщики впервые могут смотреть прямые трансляции матчей Чемпионата в интернете. Такая возможность есть на сайтах и в приложениях вещателей, главной Яндекса, сервисе «МегаФон ТВ» и официальном приложении FIFA.