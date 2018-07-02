Восторг, ликование и изумление — победа сборной России вызвала бурю эмоций

Исход матча Россия — Испания стал неожиданностью для всех болельщиков. Впервые в истории наша сборная вышла в четвертьфинал мундиаля. Естественно, что ликование охватило не только стадионы и улицы российских городов, но и интернет. К этому времени турнир успел обрасти шутками и мемами. Например, телеведущий Иван Ургант запустил флешмоб #УсыНадежды — с отсылкой к тренеру Станиславу Черчесову.

Именно ее имели в виду операторы «МегаФон» и МТС.

«МегаФон» и Kia также обыграли тему с испанской корридой, чтобы отметить триумф России.

Сбербанк использовал другую популярную тему с обещаниями. Накануне матча с Испанией пользователи массово давали самые безумные и смелые обеты на тот случай, если выиграет наша сборная. Звучали самые разные обещания — от побриться налысо до бросить курить. У Сбербанка этот тренд вылился в рекламу пакетов услуг для малого бизнеса, которые до 15 июля можно подключить всего за 1 рубль.

KFC традиционно не обошелся без шуток на тему борьбы с голодом.

«Билайн» и Альфа-банк были немногословны.

Visa и McDonald’s обошлись более или менее стандартными поздравлениями,

а ритейлер «Азбука вкуса» забрендировал торговый зал триколором и ценниками «Вперед, Россия!»

Бренд «Полисорб» намекнул, что отражает похмелье не хуже, чем Акинфеев — пенальти.