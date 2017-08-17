За особняк на 2-м Успенском шоссе просят 3 тысячи биткоинов или 482 млн рублей

На рынке элитного жилья Подмосковья появилось публичное предложение о продаже дорогого особняка в поселке Николино на 2-м Успенском шоссе за 3 тысячи биткоинов, следует из официального пресс-релиза Kalinka Group.

Три тысячи биткоинов в пересчете на реальные деньги по теккущему курсу — примерно 482 миллиона рублей. Имя продавца не называется. Риэлтор сообщил, что механизм продажи за криптовалюту не определен, вопрос изучает юридическая служба агентства недвижимости. Если покупатель на дом найдется раньше, чем криптовалюта получит в России официальный статус, недвижимость порекомендуют продать за национальную валюту.

По словам экспертов, чтобы провести сделку в текущих условиях покупателю нужно будет сначала приобрести биткоины за доллары, после чего ему придется вывести валюту с биржи, обменять на рубли и перевести на счет продавца. В противном случае сделка вряд ли будет зарегистрирована Росреестром. Также, продаже может помешать высокая волатильность криптовалюты: в прошлом месяце биткоин стоит меньше $2000, а сегодня уже более $4000.

Сейчас в России биткоинами можно расплатиться во многих ресторанах. Сеть Burger King расссматривает возможность расплачиваться с помощью биткоинов до конца 2017 года. Также за биткоины можно посетить фитнес-центры, проехать на такси, купить телефон и продукты. Авиакомпания «Аэрофлот» обдумывает целесообразность применения криптовалют в финансовой деятельности компании.

Министерство финансов РФ выразило готовность рассмотреть вопрос о проведении расчетов в криптовалюте в Республике Крым в целях привлечения иностранных туристов. Большинство точек, которые принимают криптовалюту к оплате, признают, что это, в первую очередь, пиар и реклама, а не реально удобный способ осуществления финансовых транзакций.