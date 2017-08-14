Криптовалюта побила исторический рекорд по стоимости



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Стоимость биткоина побила исторический рекорд, преодолев отметку в 4000 долларов за один биткоин, сообщает Coin Desk.

На торгах Coinmarketcap курс биткоина вырос до $4 098,40. Это увеличение почти на 12%. Общая капитализация криптовалюты выросла почти до 68 млрд долларов. До сих пор курс продолжает расти. Bitcoin cash, в свою очередь, потеряла 8%, ее курс составил чуть более 300 долларов, а капитализация - 5 миллионов долларов.

Напомним, что в первый день августа произошло разделение биткоина, в результате которого появилось две криптовалюты: классический Bitcoin и новый Bitcoin Cash. Эксперты предсказывали, что после разделения на две валюты курс биткоина, наоборот, может просесть. Участники рынка советовали выйти из биткоина и смотреть за развитием ситуации.