Ведомство уверено, что это может привлечь иностранных туристов



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Министерство финансов РФ выразило готовность рассмотреть вопрос о проведении расчетов в криптовалюте в Республике Крым в целях привлечения иностранных туристов, сообщает ТАСС.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. До этого времени Минфину необходимо доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.

"Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму, и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы подумать и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет", - сказал он.

Моисеев напомнил, что разговора о полном запрете виртуальных денег в России нет. "Сказать, мол, давайте запретим криптовалюты и сделаем вид, что их нет, не получится", - отметил Моисеев, добавив, что люди и дальше будут покупать криптовалюту.

Сейчас оборот виртуальной валюты в России не узаконен, и варианты её определения активно обсуждаются. Ранее о расчётах криптовалютой уже задумались такие крупные компании как "Аэрофлот" и российский Burger King.