Авиакомпания старается не отставать от глобальных трендов



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Авиакомпания "Аэрофлот" ищет подрядчика для проведения исследования о целесообразности применения криптовалют в финансовой деятельности компании, сообщает "Москва".

«В связи с нарастающей глобальной тенденцией распространения и использования криптовалют в мире предлагается рассмотреть возможность их применения в рамках деятельности ПАО "Аэрофлот", -сообщают в авиакомпании.

"Аэрофлот" планирует потратить на исследование до 24,6 млн руб. Подрядчик должен оценить экономический и налоговый потенциал криптовалюты и предоставить план оптимизации расходов, повышения конкурентоспособности и операционной эффективности компании с учётом включения криптовалют в перечень её расчетных инструментов. Итоги закупки будут подведены 2 августа, подрядчик должен представить исследование до 10 декабря 2017 года.

Напомним, что не так давно компания Burger King в России начала поиск разработчика программного обеспечения для приема биткоинов от посетителей ресторанов, чтобы уже в этом году ими можно было расплатиться за еду и напитки.

Сейчас оборот виртуальной валюты в России не узаконен, и варианты её определения активно обсуждаются. Минфин предлагает отнести криптовалюту к “иному имуществу”, а Центральный банк, в свою очередь, начал работу по созданию национальной виртуальной валюты.