При помощи системы лояльности "Biocoin" фермерский кооператив планирует привлечь $15 млн



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Фермерский кооператив LavkaLavka провел эмиссию собственной виртуальной криптовалюты, которая будет называться биокоины. В августе компания готовится к ICO, по итогам которого хочет привлечь $15 млн, сообщает "Коммерсант".

Сооснователь LavkaLavka Борис Акимов рассказал, что с собственной криптовалютой Biocoin кооператив собирается провести ICO (Initial Coin Offering – сбор средств инвесторов с использованием криптовалют, по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже). По словам Акимова, всего выпустили 1 млрд биокоинов, во время ICO планируется продать 800 млн из них. Цена на стадии обсуждения, предполагается привлечь около $15 млн.

Эксперты считают, что хоть момент для привлечения в активы подобного роды и удачен, поддерживать стоимость биокоинов кооперативу будет сложно.

Согласно задумке, биокоин станет частью финансовой блокчейн-платформы, к которой присоединятся партнеры со всего мира. "Покупателям участников платформы начисляются биокоины в размере 10% от стоимости покупки. Валюта для начисления будет выкупаться LavkaLavka и новыми участниками платформы у инвесторов, которые приобрели ее во время ICO",— поясняет он. Кооператив рассчитывает выкупать биокоины на бирже дороже, чем они стоили во время ICO.

Инвестиции в разработку платформы "небольшие", затраты окупятся сразу после проведения ICO, надеется Борис Акимов. Все деньги пойдут на доработку системы лояльности, совмещенной с блокчейн-платформой.

В 2017 году LavkaLavka ожидает выручку на уровне 400 млн руб. "У нас примерно 20 тыс. покупателей и посетителей ресторана. Сейчас есть договоренность с четырьмя иностранными и одним российским бизнесом о вступлении в систему лояльности Biocoin и приеме биокоинов в качестве платежного средства — у них еще около 20 тыс. клиентов в месяц",— рассказал Борис Акимов.

"Хайп вокруг криптовалют может добавить популярности фермерскому кооперативу", - считает инвестдиректор Runa Capital Дмитрий Гальперин. По его мнению, провести ICO на $15 млн реально, но поддержать ликвидность и стоимость валюты долговременно может быть гораздо труднее. Схема, которую афишировала LavkaLavka, по сути, является коалиционной программой лояльности, созданной на основе блокчейна.

Удачной попытку саморекламы на теме ICO считает и Андрей Гершфельд партнер Flint Capital. "Маловероятно, что у LavkaLavka достаточная аудитория, чтобы собрать нужную сумму исключительно среди текущих или потенциальных клиентов. Чтобы ICO прошло удачно, нужно использовать спекулятивные настроения сейчас на рынке. У идеи есть потенциал, но платформу нужно будет активно продвигать, чтобы к ней присоединились другие участники".

Для того, чтобы запустить и разместить криптовалюту, понадобятся стартовые инвестиции, которые специалисты оценивают в $150–200 тыс., а далее необходимы вложения в маркетинг по мере развития платформы.