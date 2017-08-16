Производитель люксовых телефонов выпустил коллекцию, посвященную различным валютам мира

Российский бренд люксовых телефонов Caviar представил новые модели телефонов из коллекции Tesoro, посвященые различным валютам мира, в том числе - биткоину. Расплатиться за эту модель можно будет и криптовалютой.

В линейке новых телефонов на основе Nokia 3310 представлены модели в черных титановых корпусах с золотыми элементами символики рубля, евро, юаня и биткоина. Центральная кнопка управления так же дополнена изображением того или иного денежного знака.

«Телефоны, воздающие дань уважения разным странам или культурам — это наша визитная карточка. Денежные знаки — такой же значимый элемент не только экономики, но и культуры, как и Герб государства, поэтому на этот раз мы обратили свое внимание именно на них» - сообщают в компании.

Отдельного внимания заслуживает модель, посвященная биткоину — в ее дизайне — стилистически переосмысленные элементы электронной платы становятся смелым футуристичным узором. Эту модель можно приобрести за 0,5 биткоина уже сейчас. В будущем все модели Caviar можно будет купить за любую валюту, в том числе и за криптовалюту.