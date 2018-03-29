Что читают люди, о которых мы пишем

Время для рубрики Bookchain на Sostav.

Один человек и две книги — как два полушария его мозга. Конечно, так пристально соотносить представленные книги и наших рецензентов мы не предлагаем. Но все-таки, когда мы просим участников рынка рассказать про две книги, иногда получается довольно интересное сочетание.



Вот, например, серьезная книжка про маркетинг может спокойно лежать на одном столе с изданием, которое называется «Тонкое искусство пофигизма».

Арина Стрельникова, new business director агентства Seven

«22 непреложных закона маркетинга», Эл Райс и Джек Траут.

Книгу можно сравнить с разговорником для начинающих изучать иностранный язык. Это небольшая и довольно поверхностная книга, в которой, тем не менее, интересно систематизированы существующие знания о рекламе и опыт больших компаний.



В каждой главе можно найти кейсы великих корпораций, которые стали поворотными точками в их развитии и явились фундаментом для формирования новых законов в маркетинге. Это легкое, полезное и довольно интересное чтиво, напичканное хорошими историями, которые могут прийтись очень кстати даже в каком-нибудь разговоре с коллегами или друзьями.

«Тонкое искусство пофигизма», Марк Мэнсон.

Свеженькое. Эта книга — своеобразный вызов всему написанному до этого деловому чтиву. В самом начале книги 33-летний Марк декларирует, что вся бизнес литература и книги по личностному росту только и делают, что вгоняют в депрессию, потому что они вечно аппелируют к успешности, показывают красивые примеры и тем самым вгоняют еще не состоявшихся читателей в тоску.

Его очень короткая книга о том, что неудачи — это тоже успех; о том, что мотивация — это не какое-то удивительное качество или муза, а плод человеческих усилий или действий; о том, что мы несем ответственность за реакцию на внешние обстоятельства; о том, что успех — это путь, а не конечная цель. Короче говоря, много простых и легких мыслей, подкрепленных глубоким анализом большого количества книг по психологии, бизнесу, личностному росту и философии, к которым автор периодически отсылает читателя.

Роман Пустовойт, директор по стратегии IQ Marketing

«Бизнес для панков», Джеймс Уотт.

Резкая, откровенная и в то же время предельно прагматичная книга основателя крупнейшей крафтовой пивоваренной империи Brewdog. Это та самая история, когда бизнес начинается с гаража, и развивается до международного бренда. Уотт рассказывает, как не бояться больших брендов и крупных поставщиков, как хитрить, вдохновлять, считать деньги, завоевывать аудиторию с нулевым GRP, и биться за свои ценности.

Конечно, нас, деятелей рекламной индустрии и консультантов по маркетингу, Уотт нежно называет «шарлатанами» и «проходимцами», но стоит его понять: наверное, немногие писали брифы на дизайн упаковки из чучел животных и увлекательное roadshow на советском танке. А Brewdog это делали.

Поэтому книга мотивирует не только задуматься о переходе на сторону клиента (лучше — в амбициозный стартап), но и смотреть шире на наше профессиональное поле и помощь бренду.

«Дюна», Фрэнк Герберт.

Фрэнк Герберт хотел написать фантастический роман с аллюзиями на Ближний Восток, а вышла целая фантастическая вселенная с огромными червями, наркотическими веществами, запретом на использование техники и космическим феодализмом. В отличие от многих фантастов, зацикленных на технических инновациях, Герберт прекрасно препарирует человеческие отношения власти, силы, войн, веры и законов — в общем, всего того, что двигает это неумолимое колесо истории.

И в дополнение — там есть и философские вопросы отличия человека от зверя, и звучный синтетический язык, и психология Юнга в разрезе психотропных веществ, и многое-многое другое.

Книга написана в 1965 году, а Ближний Восток всё тот же — проблемы исчерпаемости ресурсов те же, а главное, люди тоже те же самые. Разве что только зависимость от техники всё меньше оставляет в нас от человека и всё больше — от машины.

Игорь Манн, издатель, Издательство МИФ

В прошлом году я поспорил, что прочитаю за год 365 деловых книг. А прочитал 553. Всего (я считаю с 2002 года) — я прочитал более 2000 бизнес-книг. Выделить две очень сложно… но, думаю, я не ошибусь.

На первом месте среди всех прочитанных мною книг — «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла. Мы (МИФ) стартовали с этой книги, и до сих пор для меня эта книга — эталон деловой книги — в ней есть всё: истории, примеры, мотивация, секреты… и всё это написано так просто и вдохновенно!

На второе место я поставлю одну из тех книг, что прочитал только в этом году — это «Однозадачность» Деворы Зак. Я многозадачен с рождения, и только после этой книги я понял, что многозадачность — это грех, а однозадачность — благодать.

Мне повезло, что я прочитал её в начале своего книжного марафона: после неё финишировать и превзойти поставленную цель было просто.

Андрей Бергер, CEO/Co-Founder FGA Street art platform

«Понимание Медиа: внешние расширения человека» (1964), Маршалл Маклюэн.



Книги Маклюэна являются важным ресурсом для понимания многих тенденций, особенно развития современной виртуальной среды и средств коммуникации.



К примеру, его известная фраза «the medium is the message», впервые появившаяся в работе «Понимание Медиа: внешние расширения человека» (1964), стала с тех пор мантрой для широкого круга исследователей во всем мире: от философов до специалистов в сфере коммуникаций, СМИ, рекламы, искусства.

Сегодня идеи Маклюэна, заложившие основы развития новых медиа, вновь переосмысливаются в связи с усилением роли разнообразных средств передачи информации, мессенджеров, социальных сетей, приложений. Безусловно, многие аспекты этой книги уже утратили актуальность. Однако проблема взаимосвязи между средством коммуникации, его формой и сознанием участников этой коммуникации является одной их обсуждаемых тем современной повестки дня в разнообразных сферах: политической, социальной и, конечно, сфере искусства, особенно в паблик- и стрит-арте.

Out of hand, Colossal Media.

Конечно, тема художественного авторского сообщения в пространстве города может интерпретироваться по-разному. И одной из интерпретаций сегодня является развитие креативных партнерств. Поэтому, говоря о современном паблик-арте, необходимо упомянуть крайне интересное издание — годовой альманах самого крупного игрока на американском рынке художественной росписи и арт-коллабораций компании Colossal Media.

Каждый выпуск — это более ста страниц о новых кейсах, монументальных фресках, росписях фасадов и интерьеров, описание процесса работы, некоторые статистические данные и, конечно, обилие качественных фотографий и иллюстраций. Каждый разворот — это визуальный рассказ об атмосфере современных городов, их творческой жизни, диалоге искусства и бизнеса, об оттенках настроения улиц и удачных художественных преобразований городского ландшафта.

Рекомендую всем, кто интересуется тенденциями в рекламной индустрии, хочет больше узнать о преимуществах коммерческой росписи в публичных пространствах и новых диалогах между художниками и брендами.