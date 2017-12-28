Какие книги читают люди, о которых мы пишем?

Каждую неделю мы предлагаем нашим друзьям и партнерам из агентств и компаний-рекламодателей рассказать о двух любимых книгах, одна из которых повлияла на развитие их левого, а вторая – правого полушария.

В этом выпуске спецпроекта эксперты удивили нас метафоричностью и образностью своего мышления. Ключевые персонажи истории России показаны через призму бизнеса, а среди приведенных цитат из любимых книг особняком стоят просьбы описать миражи над горячим асфальтом и сделать гласный звук шипящим.

Вадим Журавлев, управляющий партнер Weavers Brand Consultancy

«Империя должна умереть», Михаил Зыгарь. Вопреки традициям рубрики, хочу прокомментировать не бизнес-книгу, а историческое эссе. Это совершенно блистательная работа, если рассматривать её как историческое исследование. Подход абсолютно уникален – своеобразный helicopter view на все события, мысли, намерения и действия ключевых фигурантов той эпохи (преимущественно 1905-1917 гг). Уникально это эссе также по интонации (современный язык и манера изложения) и по набору первоисточников (огромное количество воспоминаний и мемуаров участников, в том числе ранее не входивших в исторический оборот).

Для меня же эта книга оказалась полна аналогий с современными бизнес-процессами, коммуникационными стратегиями и поведенческими сценариями отдельных людей и «масс». В этом смысле ее можно было бы назвать «Компания должна умереть». Таких примеров в нынешней истории много: Pan Am, Kodak, Nokia, Vertu, Saab и т.д. Вот, несколько ярких параллелей с корпорацией под названием «Российская империя».

У корпорации были крайне непрофессиональные HR менеджеры: Александра Федоровна (по совместительству царица) и Григорий Распутин. Они подобрали чрезвычайно слабую команду топ-менеджеров. Самым большим провалом оказался последний министр внутренних дел Александр Протопопов, кстати, бывший депутат Государственной думы. Получив назначение в правительство, он нанес свой первый визит в прогрессивную Думу в парадном мундире жандарма (не очень хороший PR-ход). Сам генеральный директор (по совместительству Государь Всея Руси) слишком верил в классические управленческие догматы (в данном случае – в божественное происхождение царской власти), не проявлял необходимой гибкости и готовности воспринимать новые идеи, а также не прислушивался к своим политконсультантам (Витте, Милюкову и др.).

Стратегия «отречения» Николая, которую реализовали лидеры конкурентной компании (партия кадетов), оказалась непродуманной и привела в итоге не к рестайлингу системы государственного управления в форме логичного перехода к конституционной монархии, а к тотальному ребрендингу, полному уничтожению монархии и коллапсу всех социальных институтов. Но даже тогда, когда казалось, что все упущено, корпорацию мог бы спасти один сильный рывок. Если бы утром 28 февраля в Петроград зашли верные режиму войска, можно было бы без особых проблем усмирить «волынцев», которые после разгула 27-го числа (первый день активного восстания в Петрограде, основу которого составляли «Волынский полк» и рабочие ряда заводов) проснулись с ощущением, что им «влетит» за вчерашнее. Но активного менеджера, который бы взял на себя ответственность, не нашлось, а генеральный директор был в отъезде. И солдаты поняли, что теперь все можно.

Нельзя не упомянуть и еще одних конкурентов с популярной рекламной компанией про «Землю крестьянам» и «Заводы рабочим», которые выбрали самую широкую целевую аудиторию и смогли эффективно выстроить с ней коммуникацию.

«Водители Фрегатов», Николай Чуковский. Эта книжка, посвященная самым известным первооткрывателям Джеймсу Куку, Дюмон-Дюрвилю, Крузенштерну и Лисянскому и другим, была моей самой любимой в детстве. Там было все, что нужно мальчишке в определенном возрасте: великие открытия, страшные тайны, ужасные опасности и неожиданные спасения. Уже зачитав книгу до дыр, я полагал, что автор Николай Чуковский всего лишь однофамилец Корнея Ивановича (на самом деле, сын), поскольку не мог представить, что в одной семье может быть два таких замечательных детских писателя.

Эта книжка дала мне одну метафору, которую я использую до сих пор, и она кажется мне очень точной. Для налаживания отношений с дикими племенами мореплаватели брали с собой некую «сувенирную продукцию», чаще всего цветные стеклянные бусы, а также топоры и ножи. Чаще всего туземцы, получив бусы, вначале очень радовались, надевали на себя, а потом, не понимая, что с ними делать, бросали их на землю. Топоры же, как только они понимали их предназначение, становились для них ценным инструментом. В этом смысле в брендинге как в профессии важно не поддаться соблазну стать производителем бус: ярких, на первый взгляд уникальных (я бы сказал, фестивальных) решений, но которые не соответствуют реальным потребностям аудитории и будут быстро выброшены как ненужный хлам.

Павел Махаринский, генеральный директор AVANT

«Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», Дэниэл Гоулман. Книга, которая действительно может помочь в совершенствовании возможностей человека во всех сферах жизни. Дэниэл Гоулман описывает правила коммуникаций, которые в большей степени помогут наладить отношения как внутри рабочего процесса, так и в личной жизни. На мой взгляд, важно иметь высокий IQ, но ещё более важно быть способным наладить связь с внешним миром для того, чтобы была возможность применить высокий интеллект на практике.

По опыту могу сказать: наличие высококвалифицированных суперспециалистов не всегда коррелирует с качеством команды и работы. Важнее прокачать свой «эмоциональный интеллект».

Extra:

Важным компонентом Marketing Mix является PEOPLE. Высокий EQ, то есть способность найти к сотруднику или к клиенту свой подход, умение считывать эмоции людей и владение эмпатией, в большей степени способствует успеху, чем высокий IQ.



«Скафандр и Бабочка», Жан Доминик Боби. Жан Доминик Боби написал красивое произведение «Скафандр и Бабочка», основанное на реальных событиях его жизни. Это его послание миру! Очень романтичная история: грустная, с одной стороны, и при этом полезно мотивирующая не отчаиваться никогда, с другой. Добрая книга-пособие о том, как даже в случае полной парализации, душа человека может парить как бабочка, и никто не в состоянии этот процесс остановить. Это именно тот случай, когда после прочтения книги есть более четкое понимание жизни.

Виталий Яцкевич, управляющий партнер PG branding (Belarus)

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари. Эта книга в очень интересном и упрощенном изложении описывает всю историю человечества, при этом не использует общепринятую фактологию, хронологию и дефиниции, к которым мы привыкли в книгах такого рода. Sapiens скорее описывает историю человека, рассказывает о человеке как о существе, об эволюционном феномене, возможной генетической ошибке и объясняет, почему человек стал человеком.

В книге раскрывается огромное количество интерпретаций различных гипотез, а также новые гипотезы, объясняющие наши поведенческие реакции. Небольшой спойлер: книга позволит понять самих себя, понять «что нами движет». Лично мне она позволила понять себя, но не как личность, а как животное, как часть человечества как биологического вида. Прочитав её, начинаешь переосмысливать свое отношение к окружающему миру. Я подтвердил свою мысль, что человек не царь природы. Человек – уничтожитель природы. И я таким быть не хочу.

«Следующий уровень», Александр Кравцов. Неожиданно интересная книга от российского теоретика, фундаменталиста нетворкинга. Мне попалась в руки эта книга совершенно случайно, но она поднимает очень серьезный вопрос: «Что делать дальше, если вы уперлись в некий бизнесовый потолок?» Мы все задаем себе такие вопросы: «Не стою ли я на месте?», «Не перестал ли прогрессировать бизнес?» и «Куда двигаться дальше?», «Как перейти на следующий уровень??». И ответы на них найти очень непросто.

В книге очевидным решением для автора стал нетворкинг. «Следующий уровень» рассказывает о том, как обучают нетворкингу в Америке, о важности и полезности этого процесса. Я всегда понимал, что связи решают многое, но я не понимал, как их приобретать, благодаря книге я это понял. Самое главное для меня – я стал очень осознанно и системно относиться ко всем новым контактам, которые у меня появились! Бизнес действительно стало вести проще. Мы – это те люди, с которыми мы находимся в связи.

Даша Головина, генеральный директор агентства brandnew

«Максимальная концентрация», Люси Джо Палладино. Одна из последних книг по саморазвитию, которую я прочитала. Вопрос концентрации в наши дни стоит довольно остро. Многие люди постоянно живут в переизбытке информации, всегда спешат, одновременно решают несколько проблем и делают несколько дел. Личные границы размылись, свободное время исчезло, мы всегда на связи и решаем вопросы в режиме 24/7. Поэтому концентрация важна в любой сфере жизни человека: и в бизнесе, и в личных аспектах, в том, как ты проводишь время с близкими, с семьей, сам с собой и своими увлечениями.

Книга оказалась интересной, полезной и практичной. Психолог с 35-летним стажем Люси Джо Палладино вывела 8 стратегий управления вниманием, борьбы с отвлечениями и перенапряжением. Кроме того, она предлагает множество лайфхаков и техник, которые можно с легкостью применить в повседневной жизни.

Вот простой пример – техника контрольных вопросов для самого себя. Например, вопрос «Что я сейчас не делаю?» помогает понять, решение каких вопросов вы пытаетесь отложить или избежать. Поняв это, можно наметить план по решению этой задачи. Задайте себе этот вопрос, когда в очередной раз открываете страницу Facebook. Если быть честным самим с собой, то многое встанет на свои места. Мы создаем себя, выбирая, на что обращать внимание. И эта книга учит осознанно уделять внимание жизненно важным вещам и держать их в фокусе.

«Зеленый король», Поль-Лу Сулицер. Выбрать художественную книгу оказалось непросто, так как любимых книг очень много. Я остановлюсь на миксе художественной и бизнес-литературы и назову роман Поля-Лу Сулицера «Зеленый король».

Сулицер – финансовый эксперт и основатель литературного стиля «экономический детектив». Эта книга – история финансового гения, человека с непростой судьбой, выжившего в концлагере и построившего гигантскую финансовую империю. Самый богатый человек в мире, о котором никто ничего не знает.

Мне интересны истории успеха, истории построения компаний и тем более финансовых корпораций. Сулицер довольно подробно описал череду непростых финансовых сделок главного героя и его тернистый путь к успеху. История иногда становится похожа на нереальную сказку, но, имея перед глазами пример с биткоинами, понимаешь, что в этом мире все возможно. Важны талант, знания, а также бизнес-интуиция, мечта и цель, из-за которой ты не остановишься ни перед чем. Роман «Зеленый король» мотивирует двигаться вперед и ставить перед собой новые амбициозные цели.

Максим Тихонов, руководитель направления внешних коммуникаций The Trench

«Структура магии», Джон Гриндер, Ричард Бендлер. Сколько я себя помню, меня всегда занимал язык – таинство и чудеса происхождения и значения слов казались непостижимыми. Я вырос, стал социологом-качественником и осознал, насколько громадные силы заключены в словах, насколько сложна, удивительна и влиятельна структура языка, на котором все мы говорим повседневно. А также, насколько зыбка грань соответствия между тем, что человек чувствует, и как он говорит об этом.

«Структура магии» – книга, сильно повлиявшая на мое профессиональное становление как социолога, чья специализация – качественные методы исследования. Мне очень трудно переоценить пользу этой книги. «Структура магии» – тонкий и профессиональный разбор системы повседневного языка и конструктов, использующихся людьми при обработке и выражении своих мыслей. Базовые понятия, которые дают Гриндер и Бендлер, позволяют существенно повысить уровень своей коммуникации. Книга на совершенно другом уровне обучает делать главную вещь в работе социолога: задавать вопросы и понимать ответы на них, получая во много раз больше важнейшей информации, чем было до знакомства с ней. Я бы включил ее в обязательный список литературы для студентов-социологов, а как это с ними работает на практике, я проверял, сделав по ней спецкурс на соцфаке ГАУ.

«Школа для дураков», Саша Соколов. Из книг, в любви к которым я могу признаваться хоть каждый день, особняком стоит «Школа для дураков» Саши Соколова. Это нежное, пронзительное и необычайно искусное словесное полотно, завораживающее с первых же букв, с посвящения – «слабоумному мальчику Вите Пляскину, моему приятелю и соседу».

Поток книги настолько мощен, что не оставляет разрывов в сознании читающего – он соткан из внутренних переживаний, хрустальных описаний действительности, абсурда, юмора, отчаяния и безумной в буквальном смысле слова любви. Сюжет тут призрачен, главным героем является само слово и те чувства, которое оно вызывает. Это настоящий гимн русскому языку, одно из лучших произведений XX века.

Каждый раз, когда я перечитываю ее, ощущаю, как по моим жилам струится ее удивительная, насыщающая языком сила. «Опиши челюсть крокодила, язык колибри, колокольню Новодевичьего монастыря, опиши стебель черемухи, излучину Леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, преврати дождь в град, день - в ночь, хлеб наш насущный дай нам днесь, гласный звук сделай шипящим...». Это книга о красоте мира, я бы не сказал, что она чему-то учит – она просто прекрасна.