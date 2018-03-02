Что читают люди, о которых мы пишем

Те, кто считает, что люди перестали читать книги, ошибаются. Это подтверждает наша рубрика «Bookchain», в которой из раза в раз наши рецензенты делятся прочитанными сокровищами.

Сегодня эксперты снова вышли за рамки формата, который предполагает описание двух книг — одной для бизнеса, а другой для души. Многие рекомендуемые издания много больше, чем просто для бизнеса или для души. Есть даже книга про кишечник! Так что приятного чтения!

Саша Ардабьев, креативный директор SHMA!

«Договориться можно обо всем», Гэвин Кеннеди.

Самое худшее, что вы можете сделать, это принять первое же предложение!

Благодаря этой книге я открыл для себя вселенную переговоров, а приобретенный опыт и по сей день использую. С самого начала чтения можно сразу начать практиковать примеры, приведенные автором, начиная от скидок на продукцию в любом магазине и заканчивая крупными сделками в других странах.

В книге описаны конкретные примеры, которые рассматриваются в виде заданий в начале каждой главы: вы решайте эти кейсы, а дальше автор описывает правильность ваших действий. Случаев, в которых приходится искать компромисс не только в работе, но и на рынке или в баре — много, поэтому я рекомендую прочесть эту книгу всем, а менеджерам вашей компании — в первую очередь.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери.

Все взрослые когда-то были детьми. (Но мало кто из них об этом помнит).

Самое знаменитое произведение Экзюпери примечательно тем, что сам автор проиллюстрировал свою книгу. Считаю, что ее можно читать в любом возрасте. Сначала я прочитал её в детстве, а потом перечитал уже в более осознанном возрасте и подарил племяннику шести лет. Книга привлекает своей простотой, которая несет в себе огромную глубину мысли.

Образ маленького принца напоминает читателю о том, что не нужно расставаться с детской частью открытости и искренности, которую мы забываем при взрослении. Именно наши детские мысли, незнание и интерес дают импульс творческому началу: когда нужно додумать самому, представить как это работает, из чего состоит. Собственно, так же и в рекламе, дизайне и в любой другой творческой деятельности, где иной раз необходимо найти красивые и запоминающиеся метафоры.

Вадим, устюжанин, управляющий партнер агентства JAMI

«Карьера менеджера», Ли Якокка.

Это классика бизнес-литературы, несмотря на слегка невыразительное название, написанная живейшим языком. Читается залпом, как роман, и содержит в себе огромное количество уникального управленческого опыта.

Ли динамично описывает свою карьеру в Ford, увольнение Генри Фордом на вершине успеха, и «реванш» — жёсткий антикризисный менеджмент во главе конкурента Chrysler.



Книга примечательна тем, что не содержит в себе ни готовых формул, ни нравоучительных рекомендаций, но сама фактура изложения дает внимательному руководителю ответы на массу острых вопросов. Из нее можно получить представление о том, как один из эффективнейших управленцев ошибался, расставлял приоритеты, какими принципами руководствовался в тех или иных отношениях.

Сегодня в профессиональной литературе о менеджменте преобладает популистская патока для лентяев, которую утрированно можно привести к формуле «посадите талантливых людей в красивый лофт, дайте им смузи, стол для пинг-понга и полную свободу самовыражения, и вы получите сильную команду и эффективный бизнес».



Якокка же на деле показывает еще тот олдскульный менеджмент, где победу создают ответственность, планирование и контроль ключевых показателей, работа в команде и здоровый азарт.

«Время-не-ждёт», Джек Лондон.

На мой взгляд, одно из самых приятных произведений Лондона. В книге описывается жизнь Элама Харниша — неутомимого золотоискателя с Клондайка по прозвищу «Время-не-ждёт», а впоследствии — крупного финансового магната в Сан-Франциско. Если вам близок дух «Трилогии желания» Драйзера или Айн Рэнд без присущего им декадентства, роман однозначно вам понравится.



Суровая северная природа, борьба со стихией и собственными слабостями, несокрушимая сила воли на пути к цели — это настоящий гимн быстрому и созидательному действию. «Время-не-ждёт» — одна из тех книг, которые я с удовольствием перечитываю время от времени, и обязательно дал бы прочесть сыну.

Ирина Добрева, генеральный директор агентства OMI

«Тонкое искусство пофигизма», Марк Мэнсон.

Подзаголовок книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» звучит как «Парадоксальный способ жить счастливо». И способ этот, действительно, парадоксальный. Знаете почему? В последние десятилетия количество книг, публикаций, инструкций, тезисов и роликов о том, как жить счастливо и успешно, зашкаливает. «Будьте лучше всех. Будьте счастливее. Будьте умнее и богаче» и так далее…



Парадокс в том, что «сосредоточенность на позитиве, на лучшем, на превосходном, лишь напоминает нам о том, чего нам не хватает; о мечтах, которые не сбылись». Разве будет истинно счастливый человек стоять перед зеркалом и повторять себе, что он счастлив? Парадокс и пафос автора в том, что он меняет наше отношение к неурядицам и неудачам, потому что принять свой негативный опыт — это позитив.

Я набрела на эту книгу, изданную в 2017-м году издательством «Альбина Паблишер», перед новым годом. Прочитала и решила: дай-ка я подарю эту книгу моим прекрасным родным и друзьям, которые всю жизнь беспокоятся из-за… всего. Потому что они хорошие, ответственные, потому что они перфекционисты, потому что они переживают, потому что они стремятся сделать лучше себя, свою жизнь и всех вокруг, и именно поэтому страдают и заставляют страдать других.

Когда занимаешься бизнесом в циничной сфере рекламы (и при этом пытаешься выстроить компанию, в которой человек человеку — друг), то успокаиваешь прекрасных сотрудниц финансового отдела следующими словами: «Да, подумаешь, прибыли нет, налогами задушили, аренда растёт! Это же фигня полная! Не нервничайте! Это всего лишь бумажки-деньги! Ваше здоровье, ваши дети и родители, ваше хорошее настроение, важнее во сто крат! Вот вам книга, почитайте, вдохновитесь!»

Кстати, последняя, девятая, глава книги называется «…А затем вы умрёте. Солнечная сторона смерти». Процитирую автора и завершу свое эссе: «Послушайте хоть Аристотеля, хоть психологов из Гарварда, хоть Иисуса Христа, хоть пресловутых The Beatles: все они скажут, что у счастья лишь один источник - забота о том, что больше тебя; вера в то, что ты делаешь нечто важное для людей и твоя жизнь — лишь часть какого-то великого и непостижимого процесса».

«Месть географии», Роберт Каплан.

«Месть географии» — книга известного американского публициста и геополитика Роберта Каплана издана в 2012 году. Мне порекомендовал ее прочитать профессор-политолог Александр Анатольевич Слинько.

Пересказать этот почти 400-страничный труд в короткой аннотации невозможно. Читайте! От Древней Греции, Китая, Индии, Персидской Империи и Большого Ближнего Востока до Карпат, падения Берлинской стены, троп горного Курдистана, двух Корейских государств, Мексики, Турции… Весь мир, все исторические процессы и все политические конфликты поданы через призму географии.

Цитирую: «Профессор Йельского университета Николас Спайкмен… специалист по военной стратегии эпохи начала Второй Мировой войны, писал в 1942 г., что география не приводит доводы, она просто существует: «География — наиболее фундаментальный фактор в международной политике государств, так как она наиболее неизменна. Министры приходят и уходят, даже диктаторы умирают, но горы стоят нерушимо».

«Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного» — это подзаголовок книги. И она действительно не только о прошлом, но и о будущем. Эта книга позволяет ощутить географию планеты, рассказывает о том, как горы, реки и океаны влияли на судьбы древнейших цивилизаций, государств и народов; о том, как сегодня география влияет на все политические процессы, и чего ждать в будущем.

«Месть географии» «…демонстрирует глубокое понимание сути мировой политики и служит мощным напоминанием о том, что геофизическое строение планеты формирует человеческие конфликты прошлого и настоящего в той же мере, что и конкурирующие религии и идеологии». Читайте, и мозаика сложится в цельное панно! Читать не просто, но оно того стоит!

Дмитрий Чудовский, директор по маркетингу Zorka.Mobi

«Основы маркетинга», Филип Котлер.

Раз уж нужно выбрать одну, то, пожалуй, выберу старину Котлера. Именно с этой книги много лет назад началось мое знакомство с маркетингом. Да, она сама по себе старенькая, из 80х, со всеми вытекающими — то, как делать маркетинг для стартапа, например, в ней не рассказывают. Однако и предназначение у нее другое. Классика, иначе и не назовешь!

«Старик и море», Эрнест Хемингуэй.

Очень сильное произведение. Одно из тех, которые нужно читать между строк. Не смотря на все то напряжение, которое испытываешь во время прочтения, в книге отсутствует трагическая концовка, а продолжение истории полностью зависит от воображения читателя. А маркетологи, как правило, любят креативить. (улыбка) Повесть лучше любых источников (в отличие от скучных учебников из университеского курса по философии) объясняет понятие стоицизм. Рекомендую!

Виктория Бормотова, креативный директор Publicis ProHealth

«Ваш очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс.

Если вы думаете, что управляете своим организмом — забудьте! Вами управляет кишечник, который решает, какое у вас сегодня будет настроение, чем пахнет ваш новый партнер, стоит ли ему доверять, и сколько килограммов вы наберете к лету, несмотря на то, что хотите похудеть.

К сожалению, кроме студентов медицинских ВУЗов и небольшого количества ипохондриков, люди слабо представляют себе, ЧТО происходит внутри организма. Эта книга легко и непринужденно развеивает основные мифы, касающиеся питания, опровергает некоторые ЗОЖ-постулаты и вообще может стать отличным воскресным чтивом, не хуже любого детектива.

Книга написана доктором, все перипетии путешествия еды сверху вниз поданы очень доступно, а местами даже иронично, что доказывает, что популяризация медицинских тем может быть очень захватывающей. Кроме анатомических подробностей, там можно найти отсылки к истории, литературе, психологии, а также к серьезным исследованиям по физике и химии.

Кстати, в этой серии есть еще книга про секреты человеческой кожи и путешествие вглубь вашего сердца.

«Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина.

Говорят, многие проблемы нашей страны оттого, что потомки тех, кто сидел в лагерях, никогда не простят потомков тех, кто их там охранял… Если серьезно, то эта книга очень многослойна. После ее прочтения можно начинать долгую дискуссию о феминизме и непростых судьбах мусульманских женщин или национальных предрассудках, а можно просто помолчать и вспомнить тех, кто остался на Соловках, в Сибири, кто семьями был угнан на переселение и попытался начать там новую жизнь.

А еще эта книга — о любви. О той самой щемящей, неудобной, попирающей все законы здравого смысла любви, которая встречается раз в жизни. Еще один слой этой книги — о материнстве, другой — о героях революции, которые так и не смогли адаптироваться к мясорубке 30-х годов прошлого века.

Когда дочитываешь последнюю страницу, хочется немедленно открыть первую и перечитать заново — в этот раз помедленнее, со вкусом, смакуя отличный русский язык и «ажурность» повествования.