Какие книги читают люди, о которых мы пишем?





Каждую неделю мы предлагаем нашим друзьям и партнерам из агентств и компаний-рекламодателей рассказать о двух любимых книгах, одна из которых повлияла на развитие их левого, а вторая – правого полушария.

Перед вами очередная оригинальная подборка книг. Мы не перестаем удивляться нашим рецензентам: они используют книги по воспитанию детей на благо бизнеса, а также рекомендуют освежать школьные знания по математике. И, судя по всему, это работает. Приятного чтения и открытий!

Алия Абубакирова, Client Service Director LOGIC MEDIA

«Нет. Лучшая стратегия ведения переговоров», Джим Кемп. Мама рассказывала, что первое слово, которое я сказала, было слово «нет». Когда мне давали какое-то задание родители или воспитатели, сначала я уверенным детским голосочком заявляла «неть!». Далее следовала череда аргументов и доводов с какой-либо из сторон, иногда это была просто хорошая взбучка, после которой мне всё-таки приходилось делать то, что от меня требовалось. И такая моя реакция вменялась мне как негативная черта характера. Сейчас я понимаю, что уже тогда во мне проявлялся будущий переговорщик. Поэтому, когда мне попала эта книга в руки, её название определило, что её я буду читать взахлёб. Эта книга во многом повлияла на меня в период профессионального становления как переговорщика. Она о том, что «нет» чаще всего не означает «нет». «Нет» – это «нет» сейчас или «нет» на этих условиях.



Переговоры затрагивают все сферы жизни, поэтому я рекомендую эту книгу к прочтению всем, кто боится говорить «нет» или раздражается, услышав это слово. Эта книга о праве выбора, об уважении к своим решениям и решениям оппонента, об эффективном использовании времени и ресурсов. «Нет» делает мир лучше.

Книга притч царя Соломона. Заметила такую вещь, что рекомендации по личной эффективности, которые мы читаем сегодня в современных бесцеллерах, совсем не новы. Всё давно написано в древних текстах. Одной из самых вдохновляющих книг для меня является Книга притчей Царя Соломона. Эта Книга является частью Ветхого Завета, авторство которой приписывают Соломону, Царю Израиля, в период его величайшего процветания.



В ней сокрыто столько мудрости, изложены основные принципы взаимоотношений, и красивым художественным языком описаны последствия решений, которые мы принимаем. Эту книгу можно назвать собранием инструкций к различным ситуациям. Пожалуй, это моя любимая книга.

Александр Алексеев, коммерческий директор маркетинговой платформы Rookee

«Общаться с ребенком. Как?», Юлия Гиппенрейтер. Я неслучайно отнес книгу к категории бизнеса. Да, в свое время я начал ее читать как отец, мне хотелось понять, все ли я правильно делаю. И в каждом абзаце, к сожалению или к счастью, я узнавал себя, шел к ребенку и пробовал действовать по-другому. Я видел, как отношения менялись к лучшему, и однажды понял, что книга применима и к работе с сотрудниками, особенно, если речь идет о новой команде, новом проекте. Она об отношениях между людьми, об активном слушании, о том, как без «детских психологических травм» пройти с коллегами долгий интересный путь.



Из самого «сильного» хочу отметить «зону ближайшего развития». На примере ребенка: уже завтра он сможет сделать без вашей помощи лишь то, что сегодня вы сделаете вместе с ним. Это «золотой запас» для роста, и, по сути, золотое правило обучения и развития. Не бросайте сотрудника наедине со своими демонами!

«Двенадцать стульев», И. Ильф, Е. Петров. Это, пожалуй, любимая книга из художественной литературы, причем одна из немногих именно комедийного жанра. Авантюризм, находчивость, игра – это всё про её героев! Я в компании отвечаю за коммерческую структуру, и здесь без находчивости не выжить.



Для меня эта книга, прежде всего, о том, что у любой самой сложной проблемы есть решение, вопрос лишь в том, хочешь ты на самом деле его найти или нет. И, конечно, очень импонирует тот факт, что это книга о наших героях, о близких реалиях, написанная таким языком, что нельзя устоять перед искушением время от времени ее перечитать.

Евгений Коврин, коммерческий директор Sports.ru





Учебник математики 6 класс, блок «Отношения, пропорции, проценты». Недавно в продуктовом магазине я видел, как продавец складывает 150 и 150 на калькуляторе. К сожалению, продавцы на нашем рынке иногда приближаются и даже превосходят этот уровень. Читать нон-фикшн про продажи («Клиенты на всю жизнь», «Вначале скажите нет» и другие) научились все, но для многих пришло время возвращаться за школьную программу.



Вы дали скидку 20%, дадите еще 10%? Мы хотим сократить объем на 40%, вы сохраните условия? Какой будет итоговый CPM, если вы дадите бонус 30%? В таких вопросах часто нет времени на подумать, ответы нужно давать быстро и четко, а неправильная операция умножения может легко стоить компании пары миллионов.



«На помощь, Дживс!», Пэлем Грэнвил Вудхауз. В далеком детстве книги Вудхауза влюбили меня в Англию. Позже были Джоан Роулинг, Дэвид Бекхэм и паленая форма Манчестер Юнайтед. Сильно позже – Joy Division, the Smiths, "Квадрофения", London Pride и футбольный "Фулхэм". Но началось все именно с Вудхауза.

Цитата:

– Предположим, в одно прекрасное утро тетя Далия прочтет в газете, что на рассвете тебя расстреляют.

– Исключено. Я в такую рань не встаю.

Применительно к профессии, Дживс и Вустер научили меня тому, что нерешаемых проблем нет – а те, что таковыми кажутся, надо принимать с невозмутимым спокойствием и долей иронии. Неоценимый и, увы, не самый расхожий навык в век АСАПов, дедлайнов и «нужно вчера».

Ольга Вяткина, PR Director Nectarin

«Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Starbucks», Говард Шульц, Дори Джонс Йенг.



Цитата: «В нашем постоянно меняющемся обществе самые мощные и долгоживущие бренды строятся от чистого сердца. Они искренни и устойчивы. Их фундамент прочнее других, потому что их укрепляет сила человеческого духа, а не рекламная кампания. Долго живут только компании, обладающие оригинальностью, неподдельностью» (Говард Шульц).

«Влейте в нее свое сердце» – одна из лучших бизнес-книг, которую я прочитала. Говард Шульц, знаменитый основатель и CEO Starbucks, рассказывает историю превращения небольшой сети кофейных магазинов в Сиэтле в огромную компанию с кофейнями по всему миру. Это история не только про создание крупнейшей в мире корпорации, но и про романтику, уникальный опыт, страсть и настойчивость, про управление людьми и лидерство, приверженность своему делу и ответственность, любовь и воображение.



Говард Шульц, несомненно, влил свое сердце в каждую страницу, рассказывая о своих удивительных приключениях в мире бизнеса, захватывая сердце и душу каждого читателя. Страсть Шульца и его команды к тому, что они делают, очень четко прослеживаются на протяжении всего повествования.



Я настоятельно рекомендую эту книгу тем, кто только планирует начать свой бизнес, или уже опытным предпринимателям, которые хотят улучшить работу существующей компании. Она будет служить неизменным помощником на протяжении всей вашей карьеры. Маркетологи, управленцы и подающие надежды предприниматели узнают секрет превращения страсти в прибыль, изучив историю становления компании, которая изменила мир.



«Мадемуазель Шанель», К. У. Гортнер. Прочитав несколько книг о жизни Габриэль Шанель, я больше всего запомнила работу Кристофера Гортнера. Это не просто биография, а захватывающий рассказ о восхождении к славе и о бурной личной жизни знаменитой Коко. Много лет автор изучал жизнь Коко Шанель и ее влияние на мир моды. Прежде чем стать профессиональным писателем, он проработал 10 лет в мире моды как консультант и организатор показов и даже имеет научную степень в этой области.



Удивительные факты о жизни великой женщины, о которых я раньше не знала, стали для меня стимулом изучить много дополнительной информации после прочтения книги. Теперь я могу часами говорить об этой великой женщине. Книга читается необычайно легко, читатель переживает все чувства и эмоции вместе с главной героиней. Мы наблюдаем за ее жизнью с самого детства, поражаемся ее твердому характеру, прямолинейности, а также умению идти к своей цели напролом.

Татьяна Костенкова, генеральный директор performance-агентства Blondinka.Ru

«Идеальный руководитель», Ицхак Адизес. Это одна из первых книг, которые я прочитала в начале своей управленческой карьеры. У книги есть подзаголовок: «Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого следует». Подзаголовок гораздо лучше раскрывает суть книги, чем название. Адизес пишет о том, что никто не может единолично чем-то управлять хорошо, а вот команда – может. При этом, говорит Адизес, команда управленцев должна включать в себя очень разных людей – автор предлагает свою классификацию менеджеров – как эффективных, так и бесполезных.



Твоя команда должна состоять из эффективных людей, не похожих на тебя – очень простой постулат, которому очень сложно следовать на практике, ведь большинство из нас предпочитают людей, похожих на себя. Почему это не работает, а работает сочетание непохожестей – в книге Адизеса.



«Гадкие лебеди», братья Стругацкие. Не самое известное произведение очень известных писателей, на книгах которых росли многие из нас. В отличие от других произведений фантастов, написанная в 1967 году повесть не была опубликована из-за цензуры и распространялась только в самиздате. «Гадкие лебеди» – это история о городе, в котором постоянно идет дождь, а дети слишком рано становятся взрослыми и уходят от своих родителей, чтобы «строить новый мир за колючей проволокой».



Как всегда у Стругацких, книга пронзительно искренняя и с множеством вопросов, на которые ищешь ответы всю жизнь. Есть книги, которые можно перечитывать каждые пять лет и наблюдать, как меняется восприятие и отношение к написанному. По-моему «Гадкие лебеди» – одна из таких, особенно интересно становится ее перечитывать, когда появляются собственные дети.

Елизавета Романова, директор по коммуникациям Британской Высшей Школы Дизайна





«Место», Фридрих Горенштейн. Фридрих Горенштейн, величаший прозаик 20-го века широкому читателю, увы, в основном известен, как киносценарист («Солярис», «Раба любви»). Тем не менее, роман «Место» – несомненно одно из ключевых произведений российской филосовской прозы. Действие романа происходит в тягучей реальности хрущевского времени и сочетает в себе глубокие, местами библейские размышления о природе человека с точными описаниями внутренней моральной борьбы, свойственной в ту эпоху практически каждому.



В одном из интервью Мстислав Ростропович сказал, что жизнь – это лестница, на одном конце которой находится животное, а на другом – бог, а человек всегда где-то посередине, и это та шкала, относительно которой нужно оценивать каждый свой поступок. Именно этому выбору, знакомому и понятному любому из нас, посвящен роман, который в разные периоды жизни читается совершенно по разному.

«Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали», Ли Лефевер. В наше время краткость уже не сестра таланта, а инструмент в базовом наборе любого профессионала. Зимой БВШД даже запускает такой курс как «Сторителлинг для интровертов», который помогает представителям технических профессий эффективно представлять свои проекты и идеи.



Книга начинается с прописных истин, но постепенно усложняется по задачам и в итоге дает хорошее понимание того, в чем же заключается «эффективное красноречие» – навык, который сейчас сложно переоценить.