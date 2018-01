Что читают люди, о которых мы пишем



В рубрике Bookchain мы предлагаем нашим друзьям и партнерам из агентств и компаний-рекламодателей рассказать о двух любимых книгах (про бизнес и для души). В сегодняшей подборке многие книги широко известны. Селинджер, Бредбэри – американские классики. И вдвойне любопытно, как их произведения презентуют наши рецензенты.

Всем знакомая и заезженная книга под названием «7 навыков высокоэффективных людей» – также необычно преподнесена. Некоторые пропускают прочитанное через себя настолько глубоко, что отзывы о книгах раскрывают и их самих. Каждая книга описывается, как глоток свежего воздуха или толчок к переменам.

Евгения Черкашина, лидер образовательной практики лаборатории дизайн-мышления Wonderfull





«Креативная уверенность», Дэвид и Том Келли. Книга, которая дает взрослому человеку индульгенцию на то, чтобы творить и не бояться. Среднестатистический взрослый убежден, что быть креативным – либо признак незрелости, либо высший дар только избранным. Даже в группе из людей, которые на работе должны придумывать новое, на вопрос «Кто считает себя креативным?» положительно отвечают 1-2 человека.



Идея «Креативной уверенности» именно в том, что разница между творческим и нетворческим человеком в одном: первый считает себя таковым, а второй нет. Авторы книги – Дэвид и Том Келли, основатели легендарной дизайн-консалтинговой компании IDEO и гуру дизайн-мышления – доказали всему миру, что идея, записанная фломастером на стикере и приклеенная на стену, ничуть не уступает традиционным корпоративным форматам, к тому же она гораздо ближе к действию.



Вместе с креативной уверенностью человек приобретает осмысленность своих действий и не просто «работает работу», но и спрашивает себя «Для кого я работаю? Как я могу принести реальную пользу этому человеку?».



Рекомендую использовать как кислородный баллон всем, кто устал от жестких корпоративных иерархий и регламентов, кому нужен глоток свежего воздуха и заряд вдохновения к действию.



«И грянул гром», Рэй Брэдбери. Рассказ о том, как создавать перемены. Главный герой раздавил бабочку и полностью изменил ход истории. Как обычно случается у Брэдбери, закончилось все не очень хорошо. Но ведь точно также можно создавать и позитивные перемены: по шагу, по маленькой детали провоцировать улучшения вокруг себя.



Это же про дизайн-мышление: отогните на 90 градусов таблички с указателями от стены в медицинской клинике, и люди будут издалека видеть, правильно ли ищут кабинет, перестанут толпиться у стен и заходить не в те кабинеты.

В целом, весь Брэдбери – про человека, его проблемы, страхи и трудности в коммуникации. На тропе с тиранозаврами, в открытом космосе или туманном поле с клюшкой для гольфа на плече – он испытывает тот же спектр эмоций, что и человек в офисе за компьютером. Я поймала этот инсайт лет в восемь, можно сказать, что он и определил то, чем я занимаюсь сегодня в Лаборатории Wonderfull. Если вы хотите пробудить любопытство исследователя, научиться смотреть на мир глазами другого, познать азы эмпатии и главные ошибки коммуникации, я рекомендую начать именно с произведений Брэдбери.

Андрей Новиков, управляющий партнер в Affect.

«7 навыков высокоэффективных людей», Стивен Кови. Важно начать с того, что название этой книги «дурацкое» и напоминает такие книги, как «100 способов разбогатеть без вложений и смс», а сейчас это уже мало кого цепляет. Важно начать с того (второй раз), что это не так – не обращайте внимания на название – в конце книги вы посмотрите на него под другим углом.

Это не совсем бизнес-книга, это сильно глубже, так как помогает изменить мировоззрение – то есть смотреть на все, что с вами происходит, по-другому, в том числе и на бизнес. Я уверен, что любой бизнес – это отражение его владельца, а значит, чтобы улучшить бизнес, надо сначала улучшить себя. А это и есть один из семи принципов, рассказанный в этой книге и называется он «Изнутри наружу».

Если подробнее про этот принцип, то мы не можем изменить другого человека, будь он сотрудник, жена, клиент или ребенок, мы можем изменить отношение этих людей к себе только изменив себя. Я верю даже в большее – можно изменить не только отношение людей к себе, но и внешние обстоятельства, и жизненные ситуации.

К слову, я всегда смотрю более внимательно на людей, часто меняющих работу, или, к примеру, на дауншифтеров. Это решение своих задач через поиск вовне, а не в себе. Многие так привыкли жить: «я-то хороший, а вот работодатель не очень, или страна плохая и т.д.». Это ложный путь и он хорошо раскрывается в книге.

Как вы уже поняли, в книге расписаны еще шесть таких же глубоких принципов и их взаимосвязь. Понимание этого постепенно меняет ваш взгляд на ситуации, помогает принимать верные решения, а потом это всё меняет вашу жизнь.

«Над пропастью во ржи», Джером Дэвид Селинджер. В детстве я не любил читать, мне было интереснее прогуливать уроки и «брынькать» на гитаре. Я пропустил много классики и эту книгу в том числе. Если вдруг есть такие же люди, скажу, что это дико крутая книга. Ей богу, крутая, честное слово! Фразы «ей богу» и «честное слово» – это фразы, которые часто употреблял Холден, главный герой романа. Для меня они стали неким мемчиком, запав в душу, как и другие части этого романа.

«Над пропастью во ржи» покорила меня своей искренностью: там все рассказано честно и без приукрашивания. Ты веришь, сопереживаешь героям… Да и просто в нашем мире не так много искренности, а тут ее предостаточно. Это сразу подкупает!

Понравилась крутая атмосфера книги, сразу представляешь Америку: 50-е годы, джазы, отели и виски. Мне запомнился один момент, где 17-летний герой ведет себя с девушками, как зрелый, уставший от жизни джентльмен. Заказывает дамам и себе виски, тратит последние деньги на это, а официант ему говорит: «Девушкам сделаем, а вам еще нет 21 года». Он гордо отвечает: «Ладно, тогда просто колы. Вроде как и не очень-то хочется виски». А через минуту шепчет официанту: «Ну, будь человеком, плесни хоть каплю рома».

Книга попадает во многие мальчишеские инсайты, ты узнаешь себя в детстве – все те же проблемы и те же страхи. Да и сейчас, в 34 года, многое перекликается. Я думаю, мальчикам будет более интересна эта книга, но и девочкам будет интересно узнать ход мысли ребят.

Это дико смешной роман, я смеялся как сумасшедший. Ей богу, там много таких моментов, где начинаешь смеяться во весь голос! Но одновременно это атмосферный и очень глубокий роман. Я, конечно, не литературный критик, уверен, что книгу можно описать структурнее, вскрыть больше глубин, заложенных автором. Если вы захотите, легко найдете подробные рецензии. А я просто рекомендую!

Алексей Бузин, генеральный директор Сео-Импульс.

«Великие, а не большие», Бо Бёрлингем. Эта книга потрясла меня до глубины души. За год перечитал её три раза. Она рассказывает истории компаний, которые отказываются от бесконечного роста ради роста, которые сохраняют определенный небольшой размер своих компаний и посвящают их деятельность достижению важных целей.

Помимо получения прибыли владельцы данных компаний стремятся обеспечить удовлетворенность своих клиентов на высшем уровне, бесконечно заботятся об удовлетворенности своих сотрудников работой, а также заботятся о местном сообществе в регионе, где находится их офис. После прочтения книги многое в голове перевернулось, и я понял, что хочу строить именно такую компанию. Рекомендую данную книгу всем, для кого бизнес – это не просто заработок, а смысл жизни.



«Думай и богатей», Наполеон Хилл. Всем, кто хочет научиться добиваться своих целей, рекомендую данную книгу. Это настоящий бестселлер по саморазвитию и совершенствованию. Философия Наполеона Хилла помогает осознать, что все ограничения находятся в нашей голове. Первое её издание было опубликовано в 1937 году, и до сих пор основы из этой книги не теряют актуальности. Эта книга уже помогла тысячам предпринимателям достичь своих целей в жизни. Надеюсь, поможет и вам!



Если изложить суть книги в нескольких фразах, то это будет следующее: «Имея конкретную, четко сформулированную мечту, вы получите от жизни возможности для ее осуществления. Но увидеть эту возможность, начать действовать или не заметить и пропустить шанс – это уже ваше личное решение».

Олег Агейчев, руководитель Видеостудии Mozga

«Игра в бизнес», Дэйва Стюарт, Марк Симмонс. В рекламном бизнесе креатив – одна из важнейших составляющих. При этом возникает огромное количество вопросов: как управлять творческими группами? Как их обучать? Поэтому я бы отметил книгу «Игра в бизнес» Дэйва Стюарта и Марка Симмонса. В ней собраны действительно работающие механики креатива. Книга «растягивает» представления о том, к чему можно и нужно его применять: не только к созданию концепций или сценариев, но в том числе и к управлению, и к структуре компании и так далее.

Дэйв Стюарт, один из 100 самых креативных людей в бизнесе, по мнению Fast Company, работал с топовыми музыкальными креаторами, с компаниями Google, NASA, Nokia и так далее. Вам он скорее всего известен как фронтмен группы Eurythmics. Его карьера в бизнесе насчитывает больше четверти века, так что к идеям, изложенным в книге, можно прислушаться и, главное, конечно, пробовать и бесконечно совершенствоваться. Sweet dreams are made of this...

«Источник», Айн Рэнд. Книга, которая переворачивает сознание и которую я бы мог рекомендовать. Можно сказать, что это такая художественная американская философия. Книга привлекла меня тем, что в ней ставится во главу угла преданность человека делу. Даже не делу, а призванию. Главный герой Рорк, конечно, фанатик: с одной стороны – создает гениальные, но редкие произведения, с другой стороны – находится в постоянной конфронтации с обществом. «Источник» – конечно, книга глубоко философская, но и практическая. Она показывает важность расстановки приоритетов, учит уважать человека. Только уважая человека как личность, можно перейти к уважению частной собственности и потом достичь более высокой ступени – уважения идеи, призвания человека и права на его самовыражение.