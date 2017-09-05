«Пусть говорят» на «Первом» не потеряла своих зрителей



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С приходом Андрея Малахова на проект «Прямой эфир» на «России 1» аудитория телешоу резко выросла. При этом своих постоянных зрителей не потеряла и его предыдущая передача «Пусть говорят» на «Первом канале», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследований.

Так, за первую неделю работы Андрея Малахова в ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1» число зрителей, по данным Mediascope, увеличилось до 15%, тогда как в первом полугодии, когда шоу вел Борис Корчевников, она держалась на уровне 13,4%.

Согласно данным другой аналитической компании, доля «Пусть говорят» с приходом нового ведущего выросла на 3%, а «Прямого эфира» — на 22%. При этом доля постоянных зрителей существенно сократилась: «Пусть говорят» потеряла 19% ядерной аудитории, а «Прямой эфир» — 23%. Компенсировать эту потерю удалось за счет новых зрителей.

Аудитория «Первого» не пошла за Малаховым на «Россию 1», при этом новые ведущие подняли доли и рейтинги обеих программ — прямо идеальная история, без пострадавших»,— сообщает гендиректор MediaHills Андрей Бояринов.

Кроме того, шоу «России 1» получило 5% постоянных зрителей «Пусть говорят». При этом только 1% из этой аудитории полностью перешел на просмотр «Прямого эфира», а оставшиеся 4% начали смотреть оба шоу. Таким образом, «Первому каналу» удалось сохранить основную аудиторию передачи.

По мнению экспертов, обе программы очень зависят от конкретных поднимаемых в них тем, доля их смотрения ещё продолжит расти осенью.