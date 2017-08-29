Юлия Меньшова, как и планировала после закрытия собственного шоу, осталась работать на «Первом канале»



Screenshot

После ухода Андрея Малахова с «Первого канала» субботнее шоу «Сегодня вечером» осталось без ведущего, однако сегодня стало известно, что его место займут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, близкий к руководству канала.

Ранее стало известно, что Юлия Меньшова объявила о закрытии собственного шоу «Наедине со всеми», которое на протяжении четырех лет выходило в эфире «Первого канала». Тогда же Меньшова уточняла, что останется работать на телеканале и уже начала переговоры с его руководством о новых проектах. На фоне этих новостей социальная сеть «Одноклассники» предложила ей стать ведущей онлайн-проекта «ОК на связи!».

Второй предполагаемый ведущий субботнего шоу - Максим Галкин ведет на «Первом канала» проект «Лучше всех» о талантливых детях. Он вернулся на канал в 2015 году после пяти лет работы на «России 1».

Андрей Малахов, в свою очередь, перешел на работу на «Россия 1», где сейчас он ведет шоу «Прямой эфир». Новым ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов. В конце августа Андрей Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту и бывшим коллегам, в котором поблагодарил коллег и подтвердил свой переход на «Россия 1».