Телеведущий попрощался с телеканалом и рассказал о дальнейших планах



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Телеведущий Андрей Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту и бывшим коллегам.

В своем письме Малахов поименно перечисляет и благодарит коллег, с которыми на протяжении многих лет работал в «Останкино», от генерального продюсера «Первого канала» Константина Эрнста до продавщицы газет и журналов Оксаны Марковой.

«45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.

О своём уходе Малахов сообщил, что почувствовал необходимость «двигаться вперёд», ему надоело быть в подчинении и захотелось самостоятельности. «Вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок», - добавил он.

Малахов подтвердил, что переходит на телеканал «Россия 1», где будет вести программу «Прямой эфир» вместо Бориса Корчевникова. Первый выпуск программы с Малаховым выйдет в конце августа.

Ранее сообщалось, что теперь «Пусть говорят» будет вести Дмитрий Борисов. Малахов в письме желает ему удачи: «Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты «Пусть говорят» с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!».