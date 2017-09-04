Каналы в новом сезоне не смогли совершить революцию в контенте, сделав ставку на проверенные форматы и лица



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Старту нового сезона на российском ТВ предшествовали громкие трансферы известных ведущих, которые ушли с «Первого канала» на «Россию 1». С одной стороны, это заметное движение в телесреде. С другой стороны, контент нового телесезона дает понять, что российские каналы отказались от масштабных экспериментов. Эфир изобилует сериалами и музыкальными шоу даже там, где раньше их было немного.

«Первый» привлечет аудиторию 55+

В то время как «Россия 1» переманивала топовых ведущих и передачи у конкурента, «Первый канал» сосредоточился на улучшение существующего контента и четырех больших премьерных шоу.

новом сезоне на канале продолжат выходить «Вечерний ургант», «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольная закупка». «Жить здорово» переедет в новую студию. «Пусть говорят» теперь Дмитрием Борисовым, а не Андреем Малаховым. Новый субботний эфир «Сегодня вечером» отныне ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин. В шоу «Голос» вернулся «золотой» состав наставников.

На «Первом» появится новый как для канала, так и для России формат «анти-караоке». «Короли фанеры» – жанр реалити-баттла, заимствованный из США. Участники воспроизводят на сцене мировые хиты и участвуют в череде «безбашенных» конкурсов за чемпионский пояс.

Герои премьерного шоу «Звезды под гипнозом» опробуют на себе различные гипнотические эксперименты, а в рамках проекта «Лучший Котик страны» с Сергеем Шнуровым зрители смогут прислать видео своего питомца и поучаствовать в конкурсе на звание лучшего котика страны.

Шоу «Старше всех» привлечет внимание аудитории 55+. В нем примут участие бабушки и дедушки, способные удивить огромную страну. У микрофона ведущего – Максим Галкин.

«Россия 1» ставит на ведущих с «Первого» и сериалы

Андрей Малахов уже ведет «Прямой эфир», а «Пока все дома» находится на стадии переезда с «Первого» на «Россию 1». Показ первого выпуска проекта Тимура Кизякова запланирован на 10 сентября.

С 3 сентября на канале продолжается шоу «Удивительные люди». Скоро начнутся съемки нового сезона детского конкурса «Синяя птица», ведущей которого станет Дарья Златопольская.

Череду сериалов на телеканале откроет премьера «Доктор Рихтер» – отечественная многосерийная медицинская драма с элементами детектива и первая официальная адаптация культового американского сериала «Доктор Хаус».

Осенью аудиторию «России 1» ждет премьера сериала «Черная кровь», а также многосерийного художественного фильма «Демон революции» к столетию русской революции.

«Пятый» и РЕН объединились с «Известиями»

Летом «Национальная медиа группа» объединила производство новостей для РЕН ТВ, «Пятого» и газеты «Известия» в одном мультимедийном информационном центре (МИЦ). Поэтому информационные выпуски на «Пятом канале» теперь выходят под брендом «Известия». Это ежедневные «Известия» и Информационно-аналитическая программа «Известия. Главное». Новостные программы РЕН ТВ также получают контент от МИЦ.

Каналы, входящих в НМГ, хотят удивить сериалами и фильмами в новом телесезоне. На РЕН выйдет комедийный боевик «Беглец» о приключениях профессионального афериста, попавшего в передрягу, в главной роли – Иван Охлобыстин. Кроме того, РЕН покажет голливудские блокбастеры и документальное кино Discovery Channel, с которым российский канал начал сотрудничать.

На «Пятом» состоятся премьеры детективных сериалов «Спецы», «Свои» (рабочее название), «Барс» (рабочее название) и волнующего сериалити «Страсть», а также продолжение «Следа» и «Последнего мента». К запуску в ноябре готовится продолжение документального цикла «Мое советское» на темы «Моя советская милиция», «Любовь по-советски» и другие.

НТВ расскажет историю революции

На НТВ тоже будет много сериалов (для канала сейчас снимаются 120 сериалов): новые серии популярных проектов и премьеры. В большинстве сериалов доминирует историческая тематика и задействованы звездные актерские составы. Одним из флагманских сериалов в новом сезоне станет «Хождение по мукам», снятый по одноименному роману А.Н. Толстого и приуроченный к 100-летию революционных событий в России.

Развлекательные каналы ищут свои форматы

СТС планирует сломать ассоциацию «сериальности» и запустит «большие шоу», привлекая франшизу и мировые разработки. Тот факт, что канал запускает масштабное вокальное шоу «Успех» позволяет сделать вывод о смелом подходе к новому телесезону. Помимо привычных форматов, СТС осваивает и новые для себя направления.

ТНТ тоже тяготеет к музыкальным форматам. В новом сезоне на канале появилось еще одна такая программа кроме «Танцев» – комедийно-музыкальное шоу «Студия СОЮЗ», одна из главных премьер. Этой осенью ТНТ рассчитывает заинтересовать не только контентом, но и коммуникацией со зрителями в интернете.

«Пятница!» сделала ставку на «Любимцев», сериал о животных, который получил широкую промо поддержку. Из проверенного канал продолжит социальный телеэксперимент «Пацанки».

Осенью канал запустит новый музыкальный проект Голос улиц, где исполнителям в стилях рэп и хип-хоп предстоят состязания. Судить проект будут исполнители Василий Вакуленко, известный как Баста, а также основатель Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) и другие.

Телеканал «Че» решил полностью поменяться к новому сезону. Помимо эфирного оформления и логотипа канал обновил позиционирование. Теперь он нацелен не только на мужскую, но и женскую аудиторию, и из «канала для настоящих мужчин» стал «телеканалом с сильным характером».

Женские каналы отказались от экспериментов

Телеканал Ю провел исследования среди аудитории и в новом сезоне убрал из сетки социальные проекты, которые вызывают сложные эмоции и переживания. На канале не будут выходить «Детектор лжи», «Дорогая, я убиваю детей», «Беременная в 16» и «Спасите мою семью».

«Ю» переключился на позитивные и романтичные проекты, которые дарят хорошее настроение. В новом сезоне появятся шоу-головоломка «Угадай мой возраст», 2 собственных новых реалити «Чародеи» (про экстрасенсов) и «Беременный папа» и другие программы формата реалити, а также «Борщ шоу» с популярным блогером Анатолием Борщом.

«Домашний» приготовил сериалы обо всем, «что беспокоит современную женщину»: 3 сезон «Женского доктора», «Подкидыши 2», и премьеры сериалов «Исчезнувшая», «Опасные связи», «Что делает твоя жена?». В ноябре зрителей ждет реалити-шоу. Свадебный размер 3» с Анитой Цой в роли ведущей.

Основные тренды телесмотрения в России комментируют эксперты агентства Havas Media:

Основная аудитория зрителей в возрасте от 20 до 50 лет в первом полугодии 2017 года проводила в среднем у телеэкрана 195 минут в день, 3 часа 15 минут они посвящали просмотру контента на ТВ каналах. При этом на федеральных каналах среднее время просмотра телеэфира снижается на 6% по сравнению с первым полугодием 2016 года, а телесмотрение тематического ТВ за первые полгода 2017 возросло на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Благодаря этому общее время телесмотрения снизилось только на 3%, в то же время продолжается тренд перераспределения аудитории с федеральных каналов на кабельные.

Продолжает наблюдаться тренд снижения доли крупных каналов в общем охвате зрительской аудитории. По итогам первого полугодия можно выделить ТВ-каналы с положительной динамикой – СТС, РЕН-ТВ, НТВ, Пятый, ТВЗ, Пятница и ТНТ-4. Эти каналы за первые полгода смогли привлечь больше телезрителей, предложив им разнообразный и интересный контент.

Телеканалы сталкиваются с усилением конкуренции со стороны интернет-площадок, запускающих собственные проекты, например, онлайн реалити-шоу от MDK, «Вконтакте» и «Палаты №6» или программа о сериалах от онлайн кинотеатра «Амедиатека».

Падение телесмотрения является естественным процессом диджитализации. Телевизор перестал быть единственным источником потребления контента, а для некоторых аудиторий перестал быть лидирующим источником. Первый канал и ТНТ активно продвигают свои интернет-площадки, через которые предоставляют доступ к своему собственному контенту. Для корректного сравнения телеканалов необходимо анализировать совокупную аудиторию во всех источниках потребления контента.