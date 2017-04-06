Бизнесмен собирается получить пятую часть бокс-офиса в России

Бизнесмен Александр Мамут намерен серьезно перекроить кинотеатральный рынок. Если ему удастся объединить крупнейшую киносеть «Синема Парк» с основным конкурентом — «Формулой кино», то новый игрок будет контролировать 15% кинозалов в стране и получать примерно пятую часть кассовых сборов в России. Возглавить объединенную киносеть может экс-гендиректор «Кронверка» Роман Линин, который уже стал гендиректором «Синема Парка», пишет «Коммерсантъ».

Переговоры с владельцами «Формулы кино» — инвестподразделением «Альфа-групп» А1 и Владимиром Захаровым — находятся в активной стадии, говорят источники. В холдинге A&NN, управляющем активами Мамута, «Синема Парк» и «Формулу кино» называют лидерами рынка и по числу экранов, и по эффективности. Если «Синема Парк» лидирует в регионах, то «Формула кино» — в Москве и Санкт-Петербурге. При этом их кинотеатры почти не конкурируют друг с другом, за счет чего покупатель рассчитывает достичь максимальной синергии.

Сам Мамут объясняет свой интерес к рынку кинопоказа тем, что хотел «сделать хороший кинорепертуар для более широкой взрослой аудитории, увеличить посещаемость и немного заработать». У предпринимателя уже есть профильные активы: с 2008 года его структуры управляют кинотеатром «Пионер» на Кутузовском проспекте, а с прошлого декабря — кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади.

Фото: РИА Новости

Кроме того, Rambler & Co принадлежит 50% в компании UCS, чья билетная система для кинотеатров интегрирована с сервисом для бронирования и покупки билетов «Рамблер.Касса». Наконец, медиахолдинг владеет сайтом afisha.ru с расписаниями кинотеатров и рецензиями на фильмы.

Долгие годы рынок кинопоказа уверенно рос и привлекал новых инвесторов. О кризисе отрасли заговорили со снижением посещаемости и замедлением темпов роста кассовых сборов. На бизнес повлияли макроэкономические факторы и скачки курсов валют. Все это помешало провести сделки по слиянию крупнейших киносетей. Например, «Синема парк» неоднократно пытались объединить с другим крупным игроком, однако бывшим собственникам — Саиду Керимову и Владимиру Потанину — так и не удалось реализовать свои планы.

В 2016 году кинопрокат наконец вернулся к росту. По данным журнала «Кинобизнес сегодня» и компании comScore, после трех лет стагнации посещаемость выросла до 196 млн, а кассовые сборы увеличились на 8% — почти до 48 млрд рублей. Цена билета за этот же период снизилась на 4%.

Эксперты отмечают, что российский рынок сильно разобщен. Первая десятка операторов контролирует меньше половины экранов в стране и получает только 50% сборов. Остальное приходится на независимые кинотеатры. В последние годы рынок растет в основном за счет регионов, тогда как доля перенасыщенных кинозалами Москвы и Петербурга в общей кассе ежегодно падает. Укрупнение киносетей позволит снизить расходы за счет масштаба и усилить переговорную позицию с дистрибуторами и другими партнерами.