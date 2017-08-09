Очередной рейтинговый ведущий покидает телеканал



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Актер и телеведущий Александр Олешко оставил работу на «Первом канале» и будет вести проект «Ты супер! Танцы» на НТВ.

«Первый канал» подтвердил уход Александра Олешко. В пресс-службе сообщили, что шоумен не работает у них уже около полугода. Сам ведущий прокомментировал свой уход в Instagram. По его словам, он принял предложение, от которого «не мог отказаться».

«Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года! Руководству Первого канала от души спасибо за доверие, поддержку, внимание и безграничные возможности! Всем с кем работал спасибо за помощь, азарт и общее дело! Будучи свободным художником ,принял предложение от которого не мог отказаться!», - сообщил он.

В официальном релизе НТВ сообщается, что Олешко станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы». Этот проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире. Шоумен будет помогать маленьким участникам справиться с волнением и поддерживать их на сцене. Проект стартует уже в сентябре.

«Счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах сопровождает меня давно. «Ты супер! Танцы» - уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно!», - сообщил Александр Олешко.

Ранее стало известно, что ведущий проекта «Пусть говорят» Андрей Малахов так же покидает «Первый канал». Сообщалось, что его место займет Дмитрий Шепелев. Однако уход и новое место работы ведущего пока не нашли официального подтверждения.