Чаще всего пользователи интересовались терактами, скандалом вокруг «Матильды» и штрафами ГИБДД



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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес россиян в уходящем году.

Среди вещей и явлений пользователей в уходящем году больше всего интересовали криптовалюта, спиннеры, смартфоны iPhone X, Samsung Galaxy S8 и iPhone 8, а также голосовой помощник Алиса, рэп-баттлы и новые купюры 200 и 2000 рублей.

В 2017 году россияне активно интересовались российскими мировыми событиями, среди которых первое место занимает теракт в Петербургском метрополитене. На втором месте – тема «Синий кит» и другие группы смерти, связанные с подростковыми самоубийствами. Третью строчку занял скандал вокруг фильма «Матильда». Также в списке оказались введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», эпидемия вируса Коксаки в Турции, открытие парка «Зарядье» в Москве и другие .

Среди спортивных событий главными стали Чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедераций, Чемпионат России по футболу и Чемпионат мира по футболу 2018.

Самыми популярными мужчинами, согласно поисковым запросам, оказались Дима Билан, Андрей Малахов и оказавшийся в центре семейного скандала, артист Армен Джигарханян. Другие строчки рейтинга заняли режиссер Кирилл Серебренников, президент Франции Эммануэль Макрон, журналист Юрий Дудь и другие.

Самыми популярными женщинами стали Мария Максакова, Юлия Самойлова и несовершеннолетняя героиня скандала с изнасилованием Диана Шурыгина. Кроме них в списке оказались Дана Борисова, Анастасия Волочкова, жена французского лидера Брижит Макрон и другие.

Самыми популярным российским сериалом стала «Молодежка». Кроме того, пользователи искали фильмы «Оно», «Гадкий я 3» и «Стражи Галактики. Часть 2», а среди сериалов чаще интересовались «Игрой престолов».

Топ-10 мемов уходящего года по числу поисковых запросов возглавил «эщкере» - исковерканный вариант английского выражения «Let's get it». В топ-3 также вошли «ждун» и фраза «это фиаско, братан».