Розничные сети рассказали об ажиотаже вокруг нового "яблочного" смартфона в праздничный уикенд

В России стартовали продажи юбилейных iPhone X от Apple. Практически вся партия новых смартфонов, которую предложили своим покупателям розничные сети, была распродана за первые выходные, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей ритейлеров.

В день начала продаж iPhone X в Москве в магазинах re:store продавали не больше двух iPhone Х в одни руки, однако меньше никто и не брал, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. С утра покупали исключительно самую дорогую модификацию – iPhone X с памятью 256 Гб стоимостью 91 990 рублей. Семушина добавила, что, например, в магазине re:Store на Тверской к 13:00 понедельника оставались в продаже еще несколько смартфонов с памятью 64 Гб за 79900 рублей.

Представитель МТС рассказал, что первую партию смартфонов МТС распродала уже к 13.00 пятницы. В офисах «ВымпелКома» заявили, что по всей России к утру понедельника оставалось всего несколько iPhone X. В единственном магазине «М.Видео», в торговом центре «Метрополис», где iPhone X появился в открытой продаже, аппараты закончились за час. «Связной» к середине понедельника распродал большую часть первой партии смартфонов. В «Евросети» аппаратов iPhone X хватило примерно на сутки – закончились они в субботу утром. «МегаФон» продал всю первую партию в первый же день.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в Россию в первой партии ввезли в общей сложности порядка 15 000 iPhone X.

Ранее сообщалось, что дефицит новых iPhone связан с проблемами при производстве компонентов. Эксперты предупреждают, что на начальном этапе может быть высок уровень брака.