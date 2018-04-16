Казавшийся бессменным Мартин Соррелл покинул WPP после 33 лет руководства рекламным холдингом. Председатель Совета директоров Роберт Кварта получит полномочия генерального директора до назначения нового CEO, говорится в сообщении компании.
Операционными директорами WPP станут гендиректор Wunderman и WPP Digital Марк Рид вместе с Эндрю Скоттом, который возглавляет европейское подразделение холдинга и является директором по корпоративному развитию WPP.
Уход Соррелла связан с расследованием, начатым по инициативе Совета директоров WPP. Топ-менеджера подозревают в противоправном поведении и неправомерном использовании активов компании.
Отставка будет рассматриваться как уход на пенсию, уточняет пресс-служба. Положенную Сорреллу компенсацию инвестируют, чтобы группа смогла достичь своих целевых показателей. Кварта признал успехи медиаменеджера в создании мирового лидера маркетинговых услуг и поблагодарил его за преданность WPP на протяжении трех десятилетий.
Соррелл заявил, что ему грустно покидать WPP после 33 лет работы: «Это была страсть, приоритет и источник энергии на протяжении многих лет. Тем не менее я думаю, что это будет на благо бизнеса, если я сейчас покину свой пост. Я оставляю компанию в очень хороших руках. Марк, Эндрю и руководители всех уровней имеют всё, чтобы вывести WPP на еще большую высоту и извлечь выгоду из географических и профессиональных возможностей».
Напомним, разговоры о преемнике Соррелла продолжаются много лет. Наряду с бывшим главой Publicis Groupe Морисом Леви его считали самым влиятельным человеком в мире рекламы и даже представителем целой индустрии. В WPP, хоть и признавали наличие «Сорреллоцентризма», отказывались считать холдинг «вотчиной» своего отца-основателя.
В последние годы акционеры и Совет директоров WPP предъявляли все больше претензий к Сорреллу. Например, инвесторы неоднократно протестовали против щедрых бонусов, выплачиваемых топ-менеджеру.