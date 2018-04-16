Глава крупнейшего рекламного холдинга покинул свой пост

Казавшийся бессменным Мартин Соррелл покинул WPP после 33 лет руководства рекламным холдингом. Председатель Совета директоров Роберт Кварта получит полномочия генерального директора до назначения нового CEO, говорится в сообщении компании.

Операционными директорами WPP станут гендиректор Wunderman и WPP Digital Марк Рид вместе с Эндрю Скоттом, который возглавляет европейское подразделение холдинга и является директором по корпоративному развитию WPP.

Уход Соррелла связан с расследованием, начатым по инициативе Совета директоров WPP. Топ-менеджера подозревают в противоправном поведении и неправомерном использовании активов компании.

Отставка будет рассматриваться как уход на пенсию, уточняет пресс-служба. Положенную Сорреллу компенсацию инвестируют, чтобы группа смогла достичь своих целевых показателей. Кварта признал успехи медиаменеджера в создании мирового лидера маркетинговых услуг и поблагодарил его за преданность WPP на протяжении трех десятилетий.

Соррелл заявил, что ему грустно покидать WPP после 33 лет работы: «Это была страсть, приоритет и источник энергии на протяжении многих лет. Тем не менее я думаю, что это будет на благо бизнеса, если я сейчас покину свой пост. Я оставляю компанию в очень хороших руках. Марк, Эндрю и руководители всех уровней имеют всё, чтобы вывести WPP на еще большую высоту и извлечь выгоду из географических и профессиональных возможностей».

Напомним, разговоры о преемнике Соррелла продолжаются много лет. Наряду с бывшим главой Publicis Groupe Морисом Леви его считали самым влиятельным человеком в мире рекламы и даже представителем целой индустрии. В WPP, хоть и признавали наличие «Сорреллоцентризма», отказывались считать холдинг «вотчиной» своего отца-основателя.

В последние годы акционеры и Совет директоров WPP предъявляли все больше претензий к Сорреллу. Например, инвесторы неоднократно протестовали против щедрых бонусов, выплачиваемых топ-менеджеру.