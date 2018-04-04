Его также обвиняют в злоупотреблении служебным положением и ненадлежащем поведении

Мартину Сорреллу, самому влиятельному человеку в мире рекламы, не привыкать к обвинениям в свой адрес. Претензии к главе WPP предъявляются как морального характера, так и вполне конкретные. Например, акционеры холдинга неоднократно протестовали против щедрых бонусов, выплачиваемых топ-менеджеру.

На этот раз дело гораздо серьезнее: 73-летнего Соррелла обвиняют в противоправном поведении. Внутреннее расследование начато по инициативе Совета директоров WPP, пишет The Guardian. Именно он пригласил группу независимых юристов, которая и займется изучением всех обстоятельств. По предварительной версии, финансовые злоупотребления заключаются в неправомерном использовании активов компании.

В холдинге уточнили, что речь идет о суммах, не существенных для WPP. Соррелл все обвинения в свой адрес отрицает, но факт расследования признает. Глава холдинга заявил The Wall Street Journal, что его преданность компании, сотрудникам, акционерам и клиентам остается безоговорочной. Другие подробности представители WPP не раскрывают.

На фоне сообщений о расследовании котировки британской WPP Plc начали снижаться. Ранее рекламный холдинг разочаровал инвесторов своими финансовыми результатами — худшими со времен кризиса 2008 года.