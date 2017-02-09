По некоторым данным, возгорание произошло на складе, где хранились бракованные батареи



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На китайском заводе по производству аккумуляторов для смартфонов Samsung произошел крупны пожар. По данным агентства Bloomberg возгорание началось в цехе по производству литиевых аккумуляторов и комплектующих, тогда как представители фабрики Samsung утверждают, что первым загорелось хранилище отходов, где находились бракованные батареи. В ликвидации пожара приняли участие 19 единиц техники и 110 пожарных. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Samsug SDI является одним из двух поставщиков аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7, вокруг которых в прошлом году разгорелся громкий скандал. Информация о неисправностях флагмана появилась буквально через несколько дней после старта продаж смартфона, в частности, речь шла о произвольных возгораниях аккумуляторной батареи устройства. После этого Samsung пришлось впервые приостановить продажи Galaxy Note 7. Второй случай отзыва смартфонов из продажи произошел в октябре 2016 года, тогда же южнокорейская компания обратилась к владельцам Galaxy Note 7 с просьбой выключить устройства и воспользоваться одним из вариантов их обмена.

Технические проблемы стали причиной падения капитализации Samsung. Южнокорейский производитель электроники утратил 22 млрд долларов или 11% рыночной стоимости компании за два торговых дня. Однако, несмотря на неудачи с Galaxy Note 7, Samsung уже официально объявила, что не собирается отказываться от выпуска смартфона следующего поколения - Galaxy Note 8.