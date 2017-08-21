Соцсети и интернет-сервисы из РФ остаются очень популярными на Украине



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Российские соцсети и интернет-сервисы остаются очень популярными на Украине, несмотря на их блокировку на территории страны, сообщают «Ведомости» со ссылкой на дынные аналитических компаний.

По статистике «Factrum Group Украина», в июле «ВКонтакте» посетили 35% украинских юзеров, «Яндекс» — 33%, «Одноклассники» — 22%, Mail.ru — 30%. Отмечается, что в стране интернетом пользуются 64,8% населения. По данным SimilarWeb, Украина стала вторым после России источником трафика для сервисов Mail.ru Group.

По мнению специалистов, доступ к запрещенным в стране сайтам украинцы получили без помощи анонимайзеров, Tor и VPN. Несмотря на то, что с момента блокировки российские сервисы потеряли около 60 процентов украинской аудитории, в июле число пользователей yandex.ua выросло до 128,6 миллиона человек — на 3,6%.

Эти данные свидетельствует о том, что блокировки не слишком эффективны. Украинцы не только свободно пользуются услугами «Яндекс. Такси», но и заходят во «ВКонтакте» и «Одноклассники» через публичный Wi-Fi.

Комментариев украинских официальных лиц по данному факту получить не удалось. В «Яндексе», Mail.ru Group и «ВКонтакте» сообщили, что для доступа к российским сервисам украинцы используют анонимайзеры, Tor и VPN.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. Кроме соцсетей, страна лишилась доступа ко всем российским сервисам.