Видеоклип на хип-хоп трек будет представлен в начале июня

Подробности создания официального гимна к Чемпионату мира 2018 года стали известны в среду, а спустя менее чем двое суток его уже может слушать весь мир. Записью главной «спортивной» песни этого лета занимались Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.

Музыкальное сопровождение турнира включает в себя несколько основных треков, которые обещают звучать из каждой колонки. Наиболее оперативно сработал один из официальных спонсоров мундиаля — Coca-Cola — выпустивший свою версию гимна еще в самом начале весны. Оригинальную композицию исполнил Джейсон Деруло, а русскоязычный вариант — рэпер Баста.

В начале недели свою песню к турниру опубликовала Наталья Орейро. В ней певица призывает всех отказаться от каких-либо предрассудков и объединиться ради такого важного события.

Теперь Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи готовы представить официальный гимн Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA. Трек спродюсирован всемирно известным диджеем Diplo.