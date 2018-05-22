Премьера главной песни этого лета запланирована на 25 мая

Организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 так долго томили нас в ожидании, что многие издания, уже, видимо, отчаявшись, окрестили официальным гимн от Coca-Cola, записанный Джейсоном Деруло. Но нет, стало известно, что официальной песне турнира быть, и исполнят ее Уилл Смит и Ники Джем.

Мировое футбольное первенство не обходится без своих синглов. Их, как правило, несколько: свой гимн турнира предлагает Coca-Cola, а также другие инициативные партнеры проекта. Но громче всех летом звучит, конечно, официальный гимн Чемпионата мира по футболу.

О работе над главной песней предстоящего мундиаля стало известно в том числе и из Instagram Уилла Смита, который опубликовал в своем профиле фото с Ники Джемом и поставил тег #WorldCup.

«Ники Джем и Уилл Смит вместе записывают песню к Чемпионату мира по футболу. Это просто что-то невероятное», — рассказал о сотрудничестве музыкантов продюсер DJ Nelson.

Сообщается, что прямо сейчас в Будапеште музыканты добавляют последние штрихи в композицию, премьера которой запланирована на 25 мая.



Напомним, ранее русскоязычную версию гимна ЧМ-2018 от Coca-Cola представил рэпер Баста, еще один неофициальный гимн спела Наталья Орейро.