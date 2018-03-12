Исполняет гимн мундиаля Джейсон Деруло

Джейсон Деруло совместно с компанией Coca-Cola, официальным спонсором Чемпионата мира по футболу, и студией Warner Bros. Records записал гимн турнира 2018 года. Релиз был запланирован на 16 марта, однако создатели решили порадовать всех болельщиц и выпустили трек к Международному женскому дню.

Гимн вышел под названием Colors («Цвета») и отражает истинные ценности одного из крупнейших спортивных событий — оптимизм и единство всего мира.

Трек призывает гордиться собой, своей страной; радоваться тому, что вы представляете именно этот народ вне зависимости от того, какой вы расы (= какого цвета).

«В том единстве, которое мы обрели, есть красота…»

«Поднимите руки вверх во имя ваших цветов!»

«Мы все созданы равными. Есть только одна раса, и это — человек», — поет Джейсон Деруло.

Гимн, опубликованный на фициальном канале исполнителя на YouTube, уже набрал более миллиона прослушиваний.

Пользователи сети поспешили поделиться мнениями о главной песне июня-июля 2018. Интересно, что трек пришелся по вкусу большому количеству слушателей со всего мира, хотя многие вспомнили Шакиру и её Waka Waka, отметив, что именно этот гимн стал попаданием в десятку для ЧМ-2010.

А вот жители страны-хозяйки турнира приняли сингл в штыки. Россияне один за другим оставляли негативные отзывы как на саму песню, так и на сам факт того, что гимн Чемпионата мира в России спет не на русском языке.

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Как бы то ни было, Деруло исполнит Colors на церемонии открытия чемпионата 14 июня. Да и танцевальные мотивы, возможно, позволят треку некоторое время оставаться в ТОПе летних чартов.